В Самаре задержали нового фигуранта «дела Тарховых»

Cледственный комитет России по Самарской области предъявил обвинение 78-летней Таисии Киселевой в крупном мошенничестве. До последнего времени она жила в Грузии. Ее задержали по прибытии в Самару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Таисия Киселева подозревается в хищении имущества убитых бывшего мэра Самары и его супруги. Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Таисия Кисилева — родственница Дмитрия и Светланы Метревели, которым ранее предъявили обвинения в убийстве бывшего мэра Самары и его жены. По данным следствия, Кисилева вместе с внучкой убитых и другими лицами завладела автомобилем жены мэра, продав его за более чем 1 млн рублей.

Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Киселевой. Она отказалась давать показания. Следствие продолжается.

Георгий Портнов