Glorax заглянул в далекое будущее

Девелопер Glorax намерен реализовать проекты комплексного освоения территорий (КРТ) в Тосненском и Ломоносовском районах Ленобласти, в результате которых будет построено 2,2 млн кв. м жилья. Объем инвестиций в оба проекта превысит 170 млрд рублей. Сроки реализации рассчитаны на десятилетия. Эксперты считают, что в текущих условиях, когда спрос в сегментах массовой застройки жилья заметно просел, девелопер не будет торопиться с реализацией столь масштабных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Андрианов рассказал “Ъ-СПб”, что соглашения с регионом заключены в рамках КРТ, в обоих случаях компания планирует строить жилье класса комфорт

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Андрианов рассказал “Ъ-СПб”, что соглашения с регионом заключены в рамках КРТ, в обоих случаях компания планирует строить жилье класса комфорт

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соглашения о сотрудничестве с АО «Глоракс» 19 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский и акционер, первый вице-президент Glorax Александр Андрианов. В Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленобласти до 2038 года девелопер собирается возвести 800 тыс. кв. м жилья, два школьных учреждения и четыре детских сада. Проект включает 10 очередей строительства, общий объем инвестиций составит 50,5 млрд рублей. «Glorax Тельмановское» должен будет обеспечить 770 новых рабочих мест и 3,5 млрд рублей отчислений в бюджет.

В Михайловском Ломоносовского района девелопер собирается построить 1,4 млн кв. м жилья, а также четыре школы, пять детских садов, поликлинику и дорожную инфраструктуру. Стройка пройдет в 20 очередей с 2026 по 2054 год. Объем инвестиций — 123,3 млрд рублей. Будет создано 2100 рабочих мест, а региональный бюджет получит с налогов около 8,5 млрд рублей.

Александр Андрианов рассказал "Ъ-СПб", что соглашения с регионом заключены в рамках КРТ, в обоих случаях компания планирует строить жилье класса «комфорт». На данный момент оба проекта находятся на стадии разработки проекта планировки территории (ППТ). Также господин Андрианов сообщил, что часть участков находится в собственности Glorax, а часть будет взята в аренду. Для освоения территории в Ломоносовском районе застройщик рассматривает возможность привлекать других инвесторов.

Средняя стоимость жилья в Тосненском и Ломоносовском районах сейчас составляет 143,7 и 166,6 тыс. рублей за «квадрат» соответственно, сообщила директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. «Тельмановское поселение граничит с городскими локациями, да и проекты Пушкинского района расположены в конкурентной зоне. Важно, какие преимущества перед конкурентами будут у проекта. Локация и ранее славилась предложением доступного жилья, но рынок развивается, конкуренция возросла, продукт очень вырос по потребительским характеристикам, поэтому задача быть доступным и привлекательным для потребителя очень непростая»,— отметила госпожа Трошева.

Успех проектов, полагает она, будет зависеть от темпов восстановления рынка, а также текущего портфеля и стратегии девелопера. Ситуация осложняется ограниченностью спроса из-за отсутствия льготной ипотеки и высококонкурентной средой в пригороде.

«В данный момент не совсем разумно начинать реализацию таких массовых проектов, потому что из-за высокой ключевой ставки эконом- и комфорт-классы просели. Этот сегмент сейчас выводится девелоперами небольшими очередями и достаточно осторожно»,— говорит управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. По его мнению, Glorax не будет форсировать старт проектов, а дождется снижения ключевой ставки и улучшения ситуации с кредитованием.

Более перспективной из представленных локаций, полагает Андрей Бойков, является Ломоносовский район, поскольку он активнее осваивается девелоперами. По оценке эксперта, стоимость жилья там сейчас варьируется от 160 до 180–190 тыс. рублей за «квадрат». Прогнозировать изменение цен, а также расходы и дохода проекта пока рано, поскольку пока представлены только ориентировочные его параметры, считает господин Бойков.

Александра Тен, Артемий Чулков