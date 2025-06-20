Технологиям открывают «Заслон»

Многопрофильная компания «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») построит в Московском районе города индустриальный парк с научно-производственным центром. На площадке планируют выпускать экспериментальные, опытные, малосерийные и серийные образцы продукции для медицины, радио- и микроэлектроники. Инвестиции в проект составят 12,5 млрд рублей. Востребованность продукции обеспечит продолжающаяся технологическая изоляция страны, которая требует наращивания собственной электронной базы, полагают эксперты. Заявленная же стоимость строительства парка к окончанию реализации проекта возрастет до 16–20 млрд рублей, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Заслон» ориентирован на разработку и производство экспериментальных, опытных, малосерийных и серийных образцов продукции в высокотехнологичных отраслях

Фото: АО «Заслон» АО «Заслон» ориентирован на разработку и производство экспериментальных, опытных, малосерийных и серийных образцов продукции в высокотехнологичных отраслях

Фото: АО «Заслон»

АО «Заслон» до 2030 года планирует построить на Старообрядческой улице, что в Московском районе города, индустриальный парк. Инвестпроект на сумму 12,5 млрд рублей (собственные и заемные средства) был ранее одобрен правительством Петербурга и закреплен соглашением о сотрудничестве на полях ПМЭФ 20 июня. Свои подписи под документом поставили вице-губернатор города Кирилл Поляков и гендиректор УК АО «Заслон» Александр Горбунов.

Строить новое предприятие будут в два этапа (с 2026-го по 2028-й и с 2028-го по 2030 год). На участке, в приобретении которого компании поспособствует городское правительство, разместят производственные, испытательно-лабораторные и административные здания общей площадью 86 тыс. кв. м, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Центр будет ориентирован на разработку и производство экспериментальных, опытных, малосерийных и серийных образцов продукции в высокотехнологичных отраслях. В частности, речь идет об аппаратуре спутниковой подвижной связи широкополосного доступа, медицинском оборудовании, включая аппараты УЗИ нового поколения, СВЧ-элементной базе для модулей связи и радиолокационных систем, пояснили «Ъ-СПб» представители компании.

Планируемый объем выпуска специализированных чипов составит до 300 тыс. изделий в год.

Продукцию холдинг будет использовать, как для собственных нужд, так и для продажи на внешнем рынке. Среди потенциальных и текущих заказчиков — российские предприятия ОПК: АО «Котлин-Новатор», группа «Кронштадт», ПАО «НПО Алмаз», завод «Искра».

АО «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») — российская частная инженерная многопрофильная компания. Занимается разработкой и выпуском авиационных, морских и сухопутных систем разведки, целеуказания и управления, радиоэлектроники, средств поражения и их составных частей, медицинского диагностического оборудования и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором предприятия значится Андрей Любимов. Гендиректором управляющей компании АО «Заслон» является Александр Горбунов, которому, согласно СПАРК, до 2016 года принадлежало 60% компании, остальные 40% были за УК «Ленинец» Киры Турчак — жены губернатора республики Алтай Андрея Турчака. Выручка компании по итогам 2024 года составила 30,95 млрд рублей.

Продукция, заявленная компанией, относится к стратегически важным отраслям и ее востребованность обусловлена, прежде всего, продолжающейся технологической изоляцией, которая требует наращивания собственной электронной базы, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Эксперт отмечает, что производство микрочипов и СВЧ-модулей — крайне узкий, но необходимый сегмент, где Россия традиционно зависела от внешних поставок, поэтому в перспективе такой товар будет пользоваться спросом, особенно если «Заслон» сможет обеспечить надежность, минимально приемлемую интеграцию с существующими платформами и серийность.

В то же время отказ зарубежных компаний от поставок аналогичной продукции открывает нишу для экспорта, в том числе в страны ЕАЭС, БРИКС и глобального Юга.

Заявленную сумму в 12,5 млрд рублей госпожа Косарева, называет «умеренно сдержанной», полагая, что к 2030 году стоимость проекта неизбежно возрастет и составит 17–20 млрд рублей. Вероятно, цифры будут пересмотрены по итогам первого этапа (2026–2028 годы).

Доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Плеханова Максим Максимов говорит, что отклонение от начальной сметы в 20% считается вполне приемлемым при реализации такого проекта и, вероятно, окончательная сумма затрат на строительство окажется в районе 15–16 млрд рублей.

«Рассуждая о перспективах реакции рынка на запуск проекта АО "Заслон", следует принимать во внимание большую специфичность продукции, планируемой к выпуску. И хотя ряд экспертов предсказывают сокращение производства радиоэлектроники в текущем году (вспоминая при этом недобрым словом ключевую ставку ЦБ), мое мнение, что на нишевом уровне тренд к росту спроса и производства будет продолжен. Безусловно влияние окажет и ситуация с боевыми действиями на Украине»,— отмечает господин Максимов.

Владимир Колодчук