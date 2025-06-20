Истца послали в сад

Садоводческому некоммерческому партнерству (СНП) «Челтенхем» не удалось взыскать через кубанский арбитраж 100 млн руб. убытков с управления Росимущества по Краснодарскому краю, ООО «Адлерский чай» и ООО «Лидер». Объединение заплатило эту сумму за аренду и освоение участка площадью 133 га в Адлерском районе Сочи. Но по иску заместителя генпрокурора РФ договор аренды был признан недействительным. Юристы говорят, что шансы СНП «Челтенхем» на обжалование решения в апелляции ограничены.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал садоводческому некоммерческому партнерству (СНП) «Челтенхем» во взыскании 100,7 млн руб. убытков с межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, ООО «Адлерский чай» и ООО «Лидер». Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СНП «Челтенхем» зарегистрировано в 2016 году в Сочи. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Председатель — Екатерина Данилевская. В 2024 году чистые активы партнерства составили 42,8 млн руб. ООО «Адлерский чай» зарегистрировано в Сочи. Первичная регистрация юридического лица произошла в 1992 году. Основной вид деятельности — выращивание прочих однолетних культур. ООО было ликвидировано в конце 2023 года. ООО «Лидер» зарегистрировано в 2008 году в Сочи. Основным видом деятельности является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Быбко. Ему принадлежит 20% уставного капитала. Остальной долей владеет бенефициар общества Владимир Устинов. В 2024 году выручка компании составила 11,2 млн руб., чистый убыток — 1,5 млн руб.

Как следует из решения арбитражного суда, в 2009 году МТУ Росимущества предоставило ОАО «Адлерский чай» в аренду на 49 лет землю сельхозназначения. Общая площадь участка — 133 га. Спорная территория расположена в Адлерском районе Сочи. В 2015 году права и обязанности по договору аренды были переданы ООО «Лидер», в 2018 году — Диане Варваштян.

В 2020 году Диана Варваштян передала права аренды СНП «Челтенхем», которое заплатило ей 65 млн руб. В 2022 году Адлерский районный суд Сочи удовлетворил поданный в интересах неопределенного круга лиц иск заместителя генерального прокурора РФ, договор аренды был признан недействительным, а земельный участок возвращен МТУ Росимущества. Основанием для этого послужили выявленные надзорным ведомством нарушения: сельскохозяйственные работы на участках общей площадью 1,5 тыс. га давно не проводились, в ряде случаев правообладатели земли изменили разрешенный вид использования для целей коммерческой застройки.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края со ссылкой на заключение Субтропического научного центра Российской академии наук сказано, что истец высадил на участке насаждения на общую сумму 21,7 млн руб. Также СНП «Челтенхем» потратило 14 млн руб. на расчистку территории, строительно-монтажные работы для установления энергоснабжения, технологическое присоединение и водоснабжение.

«Истец считает, что из решения Адлерского районного суда Сочи следует, что договор аренды является мнимым, так как АО “Адлерский чай” не имело намерения и возможности для использования земельного участка по целевому назначению, и сотрудники Росимущества знали и должны были знать о намерениях АО "Адлерский чай"»,— сказано в решении кубанского арбитража.

Согласно пояснениям истца, оплата госпоже Варваштян была произведена за счет добровольных членских взносов. В решении суда со ссылкой на письмо межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу указано, что по состоянию на конец 2020 года чистые активы СНП «Челтенхем» составляли 10,2 млн руб., на конец 2019 года — 0 руб. В связи с этим, согласно сообщению прокуратуры Краснодарского края, в котором содержалась аналогичная информация, в судебном документе указано, что «определенные сомнения в действительности сделки вызывает реальность расчета СНП "Челтенхем" с Дианой Варваштян, особенно с учетом того, что к ней требования о взыскании убытков не заявлены».

«Поскольку истец не доказал правомерность требования именно к заявленным ответчикам, то суд приходит к выводу, что Росимущество и общества являются ненадлежащими ответчиками, в связи с чем в удовлетворении требований следует отказать»,— сказано в решении Арбитражного суда Краснодарского края.

Арбитражный суд полагает, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права, поскольку должен был доказывать свою добросовестность в рамках дела о пересмотре решения Адлерского районного суда.

«Ъ-Сочи» не удалось связаться с представителем СНП «Челтенхем»: в открытых источниках отсутствуют актуальные контакты партнерства.

Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев говорит, что суд обоснованно отказал в удовлетворении требований к ООО «Адлерский чай» и ООО «Лидер», так как эти организации не заключали договоры с истцом. Однако эксперт отмечает, что решение в части требований к МТУ Росимущества «вызывает вопросы». «Согласно постановлению КС РФ от 28 января 2025 года №3-П, добросовестные приобретатели земельных участков имеют право на компенсацию стоимости участка и созданных на нем объектов от органов публичной власти, которые изначально предоставили участок, в том числе органы местного самоуправления и органы государственной власти (ч. 10 ст. 85 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")»,— поясняет он.

По мнению эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, суд справедливо указал, что партнерство выбрало ненадлежащий способ защиты права. Господин Терентьев считает, что шансы СНП «Челтенхем» на обжалование решения в апелляции ограничены, поскольку суд первой инстанции корректно применил нормы права, а процессуальные нарушения со стороны истца были существенными. «Более перспективным видится параллельное ведение дела о пересмотре решения Адлерского районного суда по новым обстоятельствам. В рамках этого процесса СНП "Челтенхем" следует сосредоточиться на доказательстве своей добросовестности при приобретении прав аренды»,— говорит эксперт.

В конце прошлого года Октябрьский райсуд Краснодара признал бывшего начальника МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее Андрея Краснова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при распоряжении участками в Адлерском районе (cм. “Ъ” от 23 декабря 2024 года). В уголовном деле в отношении руководителя шла речь о двух участках сельхозназначения общей площадью 6,2 га, находившихся в долгосрочной аренде ОАО «Адлерский чай».

Андрей Куценко