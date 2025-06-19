От образования ждут предприимчивости

Минобрнауки на полях ПМЭФ попыталось узнать, каких изменений ждут вузы и работодатели от планируемой реформы высшего образования, в результате которой РФ полностью откажется от Болонской системы. В ходе развернувшейся дискуссии оказалось, что университеты и бизнес хотят больше сотрудничать друг с другом, выстраивая все более «практико-ориентированные» программы, и надеются, что в новых образовательных стандартах это пожелание будет учтено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты на занятиях

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Студенты на занятиях

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2022 году, напомним, Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Планируется заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. Глава министерства Валерий Фальков описывал реформу как переход на «полноценное обучение специалиста в один такт». С 2023 году действует «пилот» по внедрению системы в шести вузах, сейчас министерство готовит документы для перехода всех университетов на нее.

В четверг, 19 июня, выступая в ходе сессии ПМЭФ «Университеты на пути к новой модели высшего образования», замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев выразил надежду, что в ходе подготовки реформы спор между работодателями и вузами о целях получения высшего образования найдет «максимально прагматичное и конкретное разрешение». Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил отталкиваться от мотивации студентов получать образование. «В современном мире, переполненном информацией, у молодежи наблюдаются проблемы с принятием решений,— сетовал ректор.— Кто-то верит, что то, что предлагает ChatGPT,— это последняя инстанция, перекладывая ответственность на ИИ».

Исправлять ситуацию и повышать критичность мышления студентов господин Комиссаров предложил при помощи плотного сотрудничества обучающихся с работодателем: «Больше стажировок, больше практики, больше преподавателей из сферы».

Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс полагает, что в РФ есть запрос на построение «экономики знаний». «Мы пытаемся научиться работать со знанием как с активом. А для этого нам нужны университеты 3.0 (концепция, согласно которой к образовательной и научно-исследовательской миссиям вузов добавляется третья — коммерциализация знаний и технологий.— “Ъ”),— объяснил он.— У наших вузов сильна образовательная и научная составляющая, но требуется активно развивать подходы к инновациям и предпринимательству. Интеллектуальный ресурс готовится, но как его конвертировать в полезность, технологии и экономику?» Бизнес, по его мнению, должен научить вузы понимать, что нужно стране и какие «технологические вызовы перед нами стоят». «Университеты должны фокусироваться на задачи индустрии и государства, сегодня же они занимаются в основном тем, что им самим нравится. Хотят хайпа,— заявил Дмитрий Зауэрс.— Все хотят заниматься ИИ и беспилотниками, игнорируя другие необходимые экономике сферы».

Университетам нужно понимание и того, какие специальности востребованы в регионах, говорил зампред правительства Татарстана Роман Шайхутдинов, поскольку «лучшие из студентов не всегда находят свое место из-за меняющейся структуры экономики». Он предложил университетам строить взаимодействие с индустрией в трех плоскостях: постоянно проводить ревизию и обновлять учебные программы под запросы работодателей; приглашать преподавать профессионалов с производства; создавать в регионах инфраструктуру, строя кампусы, где будут проводиться нужные для бизнеса исследования.

Вузам нужно сосредоточиться все же на академических знаниях, считает президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк. «Без них нельзя дать человеку карьеру и социальный лифт,— уверен он.— Не факт, что они пригодятся, но получить их студент должен». Именно на этой базе, по мнению господина Близнюка, и основывается «практико-ориентированный» подход. «Вуз должен дать навык что-то новое подхватывать и создавать, и тогда можно будет осваивать новые направления всю жизнь, а также развивать "мягкие" навыки — работать в команде, формировать окружение»,— добавил он.

Станислав Близнюк прогнозирует, что в 2030-е количество студентов будет сокращаться «из-за демографической ямы».

Управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова полагает, что конкуренция за кадры должна начинаться еще со школьной скамьи. «Предприятия должны быть нацелены на раннюю профориентацию, потому что подросток хорошо понимает, кто такой врач, но совсем не знает, кто такой аппаратчик нефтехимического производства и что он делает»,— объяснила она. Студентов же, по ее мнению, вузы должны отправлять «на релевантную практику на соответствующем предприятии» с возможностью переезда на производство на шесть-девять месяцев. Она надеется, что новые образовательные стандарты будут позволять такие стажировки, а корпорации сделают их оплачиваемыми.

Полина Ячменникова, Санкт-Петербург