Как менялась отечественная система высшего образования

Система высшего образования в СССР была одноуровневой, обучение в вузе длилось от четырех до шести лет (в зависимости от специальности), по его окончании студенты получали статус специалиста и диплом единого государственного образца.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу. Согласно этой образовательной системе, в стране существовало три уровня высшего образования: бакалавриат — базовая ступень, срок обучения — четыре года; магистратура — изучение узких дисциплин и реализация исследовательского проекта, срок обучения — два года; программы подготовки кадров высшей квалификации — аспирантура, ординатура, докторантура и так далее.

В 2022 году в РФ было принято решение отказаться от Болонской системы. В 2023-м в шести вузах страны стартовал пилотный проект перехода на новую модель высшего образования. Она предусматривает два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Срок обучения на базовом уровне варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех.