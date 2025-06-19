В Калуге этим летом запустится полный цикл производства автомобилей Tenet

Производство полного цикла автомобилей нового отечественного бренда Tenet начнут в Калуге летом 2025 года. Об этом в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Бренд принадлежит компании АГР (бывшее ООО «Фольксваген Груп Рус») и произвел уже почти 75 тыс. автомобилей. Его технологическим партнером выступает китайская компания Defetoo.

По словам Владислава Шапши сейчас на предприятии в Калуге закончили крупноузловую сборку автомобилей Tenet и готовятся к производству полного цикла. «Это произойдет уже этим летом. Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше»,— сказал калужский губернатор.

Ранее «Ъ» писал о переводе производства китайских автомобильных концернов под российские бренды. Это объясняется желанием иностранных партнеров избежать угрозы вторичных санкций за их деятельность на российском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все совпадения случайны».

Степан Мельчаков