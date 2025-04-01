Все совпадения случайны
Хорошо знакомые россиянам «китайцы» массово меняют названия. Что происходит?
Эта гипотеза никак не подтверждена клинически, но поговаривают, что пристальное наблюдение за российским автомобильным рынком значительно снижает риск развития деменции. И правда, нет лучшей зарядки для мозгов, чем пытаться запомнить десятки новых китайских брендов и разложить их по полочкам. Причем уровень сложности постоянно увеличивается. Научились отличать Chery от Geely, а Jaecoo от Jetour? Здорово, великолепно! Только вот теперь у них другие имена.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Окончательно смешивает карты тот факт, что исходные марки никуда не исчезают и продолжают работать, поэтому во многих — но не во всех — случаях под разными названиями продаются одни и те же машины. Цель этой чехарды известна: формально новые бренды не имеют к материнским концернам никакого отношения, чтобы вывести их из-под угрозы вторичных санкций за деятельность на российском рынке.
Другой вопрос, что угроза эта выглядит довольно призрачной, ведь даже за Subaru, Suzuki и Citroen, которые все это время продолжают официально торговать автомобилями, до сих пор никто не пришел. Тем не менее давайте договоримся: все совпадения случайны, а известные модели, на которые мы будем ссылаться при описании новинок, приведены только для удобства сравнения.
Belgee
Начнем с самой понятной и логичной истории. Совместный белорусско-китайский завод «Белджи» в Борисовском районе Минской области работает с 2013 года и все это время выпускает автомобили Geely — как для внутреннего рынка, так и на экспорт. А в 2023-м был учрежден собственный бренд Belgee с актуальной линейкой из трех моделей, две из которых представлены в России.
Компактный кроссовер Belgee X50 легко перепутать с дерзким Geely Coolray первого поколения, а более крупный Belgee X50 отчетливо напоминает Geely Atlas Pro. Появление этих машин уместно, ведь сама компания Geely уже вывела на отечественный рынок новые поколения Coolray и Atlas — и популярные «старички» несколько толкались бы с ними плечами.
А вот седан Belgee S50 подражает намного более свежему Geely Emgrand, который был представлен в 2021 году и продается в России с конца 2023-го. Возможно, именно поэтому до наших дилеров S50 пока не добрался, а оригинальные Emgrand поставляются напрямую из Китая.
Knewstar
На белорусском предприятии выпускается и купеобразный кроссовер Geely Tugella, который делит модульную платформу CMA с породистым Volvo XC40. За четыре года российской карьеры эта модель заработала отличную репутацию, но в минувшем декабре внезапно исчезла из прайс-листов Geely — и не получила идентичный натуральному заменитель под брендом Belgee.
Зато на наш рынок стремительно ворвался Knewstar 001 — детище компании Yufun Auto из города Харбин. И не спешите называть «ноль-ноль-первый» клоном Tugella, ведь, помимо шильдиков и логотипов, у него абсолютно оригинальные бамперы и другая решетка радиатора. Согласно планам Knewstar, вскоре линейка должна расшириться за счет других кроссоверов C- и D-классов, а также можно ожидать новый среднеразмерный седан. Скорее всего, модели будут носить индексы 002, 003 и 004 — а про Geely Atlas, Monjaro и Preface, построенные на той же вольвовской архитектуре CMA, российским покупателям предложат забыть.
Nordcross
Обратим внимание, что дистрибуцией автомобилей Belgee и Knewstar на территории РФ занимается ООО «Слава Моторс Рус» из подмосковного Путилково. 15 ноября 2024 года эта же организация зарегистрировала права на торговую марку Nordcross — а 7 марта 2025-го в базе ОТТС появилась загадочная модель Nordcross C21. Сертификат гласит, что автомобиль изготовлен на заводе Heilongjiang North Special Purpose Vehicle Co, то есть ни о каком Geely тут речи не идет, равно как и о его дочернем бренде Lynk & Co.
А значит, не стоит и ожидать, что к нашим дилерам приедет большой семиместный кроссовер Lynk & Co 09, технически близкий к Volvo XC90 — как и сейчас, такую машину можно будет заполучить только по неофициальным каналам. Однако если верить инсайдерам, Nordcross предложит очень похожую конфигурацию из двухлитрового турбомотора мощностью 258 л. с., восьмиступенчатого «автомата» и полного привода, а в дизайне и оформлении интерьера найдутся определенные параллели. Конечно же, чисто случайные.
XCite
Абсолютно ни на что не намекают и отдельные зоны бренда XCite, оборудованные прямо в дилерских центрах Lada. Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 туда поставляет автозавод «Санкт-Петербург», принадлежащий институту НАМИ с февраля 2024 года. Но седовласые автомобильные историки помнят, что прежде предприятие называлось «Лада Санкт-Петербург», а еще раньше — до осени 2022-го — оно было известно как «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и давало стране Qashqai, X-Trail и Murano.
Теперь все связи и с «Ниссаном», и с АвтоВАЗом оборваны, а что до самих автомобилей, то наметанный глаз заметит их схожесть с Chery Tiggo 7 и 8. Однако сильно привязываться к XCite не стоит: источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что их сборка уже прекращена и в ближайшие месяцы будет идти реализация накопленных запасов. Чем питерская фабрика займется дальше — вопрос открытый, но с большой вероятностью нам придется запоминать еще один новый бренд.
Tenet
С этим названием точно не возникнет проблем у киноманов, и в особенности поклонников Кристофера Нолана. Доподлинно неизвестно, какими доводами руководствовались маркетологи, но вышло по крайней мере ярко. С остальным конкретики больше: марка принадлежит холдингу AGR, официально никак не связанному с группой «Авилон», а производство автомобилей со второго квартала 2025 года будет налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.
Партнером AGR выступила китайская компания Defetoo, которая поможет запустить сначала крупноузловую, а затем и полноценную сборку целой линейки моделей. Причем первенец, пока что без собственного названия, уже показан — это компактный кроссовер, очень похожий на… Давайте скажем, что на XCite X-Cross 7. Позже к нему должны присоединиться аналоги X-Cross 8 и X-Cross 4 — да, последнего автомобиля в природе не существует, но если вы внимательно следите за логикой повествования, то уже догадались, о чем речь. Хотя сюжет действительно почти нолановский.
Esteo
Разрешить следующую загадку тоже должно быть нетрудно. В феврале новый российский бренд Esteo получил сертификаты ОТТС на три модели с кодовыми индексами 33T, 41T и 51M. Само по себе это ничего не значит, но определенные идеи могут появиться, если изучить заводскую номенклатуру кроссоверов Exeed — например, модели LX соответствует индекс T33, RX носит обозначение T41, а за комбинацией M51 скрывается TXL. Опять же не стоит утверждать что-либо наверняка: да, буквы и цифры похожие, но стоят они все-таки в разном порядке.
К тому же пока не было ни официальной презентации, ни даже какого-либо тизера, а записи об ОТТС впоследствии пропали из открытой части базы Росстандарта. Но зарегистрированное в августе 2024-го ООО «Эстео Рус» продолжает функционировать, а среди его видов деятельности по-прежнему значатся производство автотранспортных средств и оптовая торговля легковыми автомобилями.
Сборка же должна быть налажена на Автомобильном заводе Московского региона, который расположен в индустриальном парке «Есипово» по тому же адресу, что и бывшая российская фабрика Mercedes-Benz. По странному совпадению на его парковке уже не первый месяц копятся новенькие автомобили, похожие на Exeed.
Jeland
Если же снова переместиться в Санкт-Петербург, то на бывшей фабрике Hyundai можно обнаружить не только автомобили российского бренда Solaris, имеющие много общего с популярными корейскими «бюджетниками». Компанию им составили китайские кроссоверы Jaecoo J7 и J8, причем с оригинальными шильдиками на радиаторных решетках.
Но инсайдеры сообщают, что летом должна заработать и соседняя площадка, которая когда-то принадлежала концерну General Motors, затем Hyundai, а теперь отошла компании «Арт-Финанс», связанной с вышеупомянутым холдингом AGR. И вот там уже планируется наладить выпуск очень похожих на Jaecoo моделей под брендом Jeland.
Во всяком случае, если покопаться в соцсетях, там найдется несколько пустых каналов и сообществ с названиями в духе Jeland Club или Jeland Cars. И появились они задолго до того, как слухи о новой марке попали в СМИ. А еще в минувшем ноябре было зарегистрировано ООО «Джейлэнд Рус» с теми же видами деятельности, что у Esteo, а гендиректором этой компании значится некий Бахтиер Пулатов. Который, по открытым данным, также возглавляет и ООО «Тенет Рус».
Votour
Примерно тогда же, в ноябре 2024 года, появилось юрлицо под названием ООО «Вотур Мотор Рус» и была подана заявка на регистрацию торговой марки Votour, удовлетворенная 10 января 2025-го. Есть и логотип, в котором используется тот же (то есть, простите, очень похожий) шрифт, что и в случае известной россиянам марки Jetour. Еще одно совпадение: «Вотур» и Jetour прописаны по идентичному юридическому адресу в столичном БЦ Riverside Towers — впрочем, как и десятки других компаний с самыми разными направлениями деятельности. Другой вопрос, что автомобильным бизнесом, согласно публичным базам контрагентов, там занимаются только эти две.
Rosva
Наконец, 28 февраля Госавтоинспекция Архангельской области опубликовала фото кроссовера в спецраскраске и с незнакомым логотипом RSV на решетке радиатора. Если бы не эта деталь, автомобиль можно было бы принять за Citroen C5 Aircross, который компания «Автомобильные технологии» собирает на заводе в Калуге из китайских машинокомплектов.
Оказывается, RSV — это Rosva Motors. Сам бренд был запатентован еще в мае 2024-го, а вот юрлицо ООО «Росва» образовано только в этом марте, причем с тем же учредителем, что и у «Автомобильных технологий». Впрочем, в компании эту связь не отрицают, а заодно намекают, что частные клиенты по-прежнему смогут купить Citroen, а Rosva ориентирована в первую очередь на госзаказы. И надо признать, что такой шаг выглядит изящнее, чем полицейские кроссоверы Haval, у которых на шильдиках написано просто «ДПС».