Эта гипотеза никак не подтверждена клинически, но поговаривают, что пристальное наблюдение за российским автомобильным рынком значительно снижает риск развития деменции. И правда, нет лучшей зарядки для мозгов, чем пытаться запомнить десятки новых китайских брендов и разложить их по полочкам. Причем уровень сложности постоянно увеличивается. Научились отличать Chery от Geely, а Jaecoo от Jetour? Здорово, великолепно! Только вот теперь у них другие имена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Окончательно смешивает карты тот факт, что исходные марки никуда не исчезают и продолжают работать, поэтому во многих — но не во всех — случаях под разными названиями продаются одни и те же машины. Цель этой чехарды известна: формально новые бренды не имеют к материнским концернам никакого отношения, чтобы вывести их из-под угрозы вторичных санкций за деятельность на российском рынке.

Другой вопрос, что угроза эта выглядит довольно призрачной, ведь даже за Subaru, Suzuki и Citroen, которые все это время продолжают официально торговать автомобилями, до сих пор никто не пришел. Тем не менее давайте договоримся: все совпадения случайны, а известные модели, на которые мы будем ссылаться при описании новинок, приведены только для удобства сравнения.

Belgee

Начнем с самой понятной и логичной истории. Совместный белорусско-китайский завод «Белджи» в Борисовском районе Минской области работает с 2013 года и все это время выпускает автомобили Geely — как для внутреннего рынка, так и на экспорт. А в 2023-м был учрежден собственный бренд Belgee с актуальной линейкой из трех моделей, две из которых представлены в России.

Компактный кроссовер Belgee X50 легко перепутать с дерзким Geely Coolray первого поколения, а более крупный Belgee X50 отчетливо напоминает Geely Atlas Pro. Появление этих машин уместно, ведь сама компания Geely уже вывела на отечественный рынок новые поколения Coolray и Atlas — и популярные «старички» несколько толкались бы с ними плечами.

А вот седан Belgee S50 подражает намного более свежему Geely Emgrand, который был представлен в 2021 году и продается в России с конца 2023-го. Возможно, именно поэтому до наших дилеров S50 пока не добрался, а оригинальные Emgrand поставляются напрямую из Китая.

Knewstar

На белорусском предприятии выпускается и купеобразный кроссовер Geely Tugella, который делит модульную платформу CMA с породистым Volvo XC40. За четыре года российской карьеры эта модель заработала отличную репутацию, но в минувшем декабре внезапно исчезла из прайс-листов Geely — и не получила идентичный натуральному заменитель под брендом Belgee.

Зато на наш рынок стремительно ворвался Knewstar 001 — детище компании Yufun Auto из города Харбин. И не спешите называть «ноль-ноль-первый» клоном Tugella, ведь, помимо шильдиков и логотипов, у него абсолютно оригинальные бамперы и другая решетка радиатора. Согласно планам Knewstar, вскоре линейка должна расшириться за счет других кроссоверов C- и D-классов, а также можно ожидать новый среднеразмерный седан. Скорее всего, модели будут носить индексы 002, 003 и 004 — а про Geely Atlas, Monjaro и Preface, построенные на той же вольвовской архитектуре CMA, российским покупателям предложат забыть.

Nordcross

Обратим внимание, что дистрибуцией автомобилей Belgee и Knewstar на территории РФ занимается ООО «Слава Моторс Рус» из подмосковного Путилково. 15 ноября 2024 года эта же организация зарегистрировала права на торговую марку Nordcross — а 7 марта 2025-го в базе ОТТС появилась загадочная модель Nordcross C21. Сертификат гласит, что автомобиль изготовлен на заводе Heilongjiang North Special Purpose Vehicle Co, то есть ни о каком Geely тут речи не идет, равно как и о его дочернем бренде Lynk & Co.

А значит, не стоит и ожидать, что к нашим дилерам приедет большой семиместный кроссовер Lynk & Co 09, технически близкий к Volvo XC90 — как и сейчас, такую машину можно будет заполучить только по неофициальным каналам. Однако если верить инсайдерам, Nordcross предложит очень похожую конфигурацию из двухлитрового турбомотора мощностью 258 л. с., восьмиступенчатого «автомата» и полного привода, а в дизайне и оформлении интерьера найдутся определенные параллели. Конечно же, чисто случайные.

XCite

Абсолютно ни на что не намекают и отдельные зоны бренда XCite, оборудованные прямо в дилерских центрах Lada. Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 туда поставляет автозавод «Санкт-Петербург», принадлежащий институту НАМИ с февраля 2024 года. Но седовласые автомобильные историки помнят, что прежде предприятие называлось «Лада Санкт-Петербург», а еще раньше — до осени 2022-го — оно было известно как «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и давало стране Qashqai, X-Trail и Murano.

Теперь все связи и с «Ниссаном», и с АвтоВАЗом оборваны, а что до самих автомобилей, то наметанный глаз заметит их схожесть с Chery Tiggo 7 и 8. Однако сильно привязываться к XCite не стоит: источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что их сборка уже прекращена и в ближайшие месяцы будет идти реализация накопленных запасов. Чем питерская фабрика займется дальше — вопрос открытый, но с большой вероятностью нам придется запоминать еще один новый бренд.

Tenet

С этим названием точно не возникнет проблем у киноманов, и в особенности поклонников Кристофера Нолана. Доподлинно неизвестно, какими доводами руководствовались маркетологи, но вышло по крайней мере ярко. С остальным конкретики больше: марка принадлежит холдингу AGR, официально никак не связанному с группой «Авилон», а производство автомобилей со второго квартала 2025 года будет налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Партнером AGR выступила китайская компания Defetoo, которая поможет запустить сначала крупноузловую, а затем и полноценную сборку целой линейки моделей. Причем первенец, пока что без собственного названия, уже показан — это компактный кроссовер, очень похожий на… Давайте скажем, что на XCite X-Cross 7. Позже к нему должны присоединиться аналоги X-Cross 8 и X-Cross 4 — да, последнего автомобиля в природе не существует, но если вы внимательно следите за логикой повествования, то уже догадались, о чем речь. Хотя сюжет действительно почти нолановский.

Esteo

Разрешить следующую загадку тоже должно быть нетрудно. В феврале новый российский бренд Esteo получил сертификаты ОТТС на три модели с кодовыми индексами 33T, 41T и 51M. Само по себе это ничего не значит, но определенные идеи могут появиться, если изучить заводскую номенклатуру кроссоверов Exeed — например, модели LX соответствует индекс T33, RX носит обозначение T41, а за комбинацией M51 скрывается TXL. Опять же не стоит утверждать что-либо наверняка: да, буквы и цифры похожие, но стоят они все-таки в разном порядке.

К тому же пока не было ни официальной презентации, ни даже какого-либо тизера, а записи об ОТТС впоследствии пропали из открытой части базы Росстандарта. Но зарегистрированное в августе 2024-го ООО «Эстео Рус» продолжает функционировать, а среди его видов деятельности по-прежнему значатся производство автотранспортных средств и оптовая торговля легковыми автомобилями.

Сборка же должна быть налажена на Автомобильном заводе Московского региона, который расположен в индустриальном парке «Есипово» по тому же адресу, что и бывшая российская фабрика Mercedes-Benz. По странному совпадению на его парковке уже не первый месяц копятся новенькие автомобили, похожие на Exeed.

Jeland

Если же снова переместиться в Санкт-Петербург, то на бывшей фабрике Hyundai можно обнаружить не только автомобили российского бренда Solaris, имеющие много общего с популярными корейскими «бюджетниками». Компанию им составили китайские кроссоверы Jaecoo J7 и J8, причем с оригинальными шильдиками на радиаторных решетках.

Но инсайдеры сообщают, что летом должна заработать и соседняя площадка, которая когда-то принадлежала концерну General Motors, затем Hyundai, а теперь отошла компании «Арт-Финанс», связанной с вышеупомянутым холдингом AGR. И вот там уже планируется наладить выпуск очень похожих на Jaecoo моделей под брендом Jeland.

Во всяком случае, если покопаться в соцсетях, там найдется несколько пустых каналов и сообществ с названиями в духе Jeland Club или Jeland Cars. И появились они задолго до того, как слухи о новой марке попали в СМИ. А еще в минувшем ноябре было зарегистрировано ООО «Джейлэнд Рус» с теми же видами деятельности, что у Esteo, а гендиректором этой компании значится некий Бахтиер Пулатов. Который, по открытым данным, также возглавляет и ООО «Тенет Рус».

Votour

Примерно тогда же, в ноябре 2024 года, появилось юрлицо под названием ООО «Вотур Мотор Рус» и была подана заявка на регистрацию торговой марки Votour, удовлетворенная 10 января 2025-го. Есть и логотип, в котором используется тот же (то есть, простите, очень похожий) шрифт, что и в случае известной россиянам марки Jetour. Еще одно совпадение: «Вотур» и Jetour прописаны по идентичному юридическому адресу в столичном БЦ Riverside Towers — впрочем, как и десятки других компаний с самыми разными направлениями деятельности. Другой вопрос, что автомобильным бизнесом, согласно публичным базам контрагентов, там занимаются только эти две.

Rosva

Наконец, 28 февраля Госавтоинспекция Архангельской области опубликовала фото кроссовера в спецраскраске и с незнакомым логотипом RSV на решетке радиатора. Если бы не эта деталь, автомобиль можно было бы принять за Citroen C5 Aircross, который компания «Автомобильные технологии» собирает на заводе в Калуге из китайских машинокомплектов.

Оказывается, RSV — это Rosva Motors. Сам бренд был запатентован еще в мае 2024-го, а вот юрлицо ООО «Росва» образовано только в этом марте, причем с тем же учредителем, что и у «Автомобильных технологий». Впрочем, в компании эту связь не отрицают, а заодно намекают, что частные клиенты по-прежнему смогут купить Citroen, а Rosva ориентирована в первую очередь на госзаказы. И надо признать, что такой шаг выглядит изящнее, чем полицейские кроссоверы Haval, у которых на шильдиках написано просто «ДПС».

Михаил Конончук