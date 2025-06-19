За что купили, за то и продадут

22-летний испанский вингер Нико Уильямс, сверкнувший прошлым летом на чемпионате Европы по футболу и неплохо игравший в минувшем сезоне за «Атлетик» из Бильбао, похоже, перейдет в «Барселону». Каталонский клуб интересовался им еще год назад. На этот раз он вплотную приблизился к закрытию сделки. Однако, чтобы задействовать новичка в официальных матчах, «Барселоне» придется избавиться от нескольких футболистов и привести в порядок финансовые дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Барселона» намерена подписать с Нико Уильямсом, с которым уже согласовала условия личного контракта, шестилетнее соглашение

Фото: Miguel Oses / AP «Барселона» намерена подписать с Нико Уильямсом, с которым уже согласовала условия личного контракта, шестилетнее соглашение

Фото: Miguel Oses / AP

О том, что «Барселона» вот-вот подпишет контракт с крайним нападающим «Атлетика» из Бильбао испанцем Нико Уильямсом, сообщили сразу несколько крупных СМИ. По данным BBC, футболист и клуб согласовали условия личного контракта (в команде подтвердили эту информацию испанскому изданию Mundo Deportivo): речь о шестилетнем соглашении, при этом «Барселона» согласилась выплатить «Атлетику» €62 млн — именно такие отступные оговариваются в контракте Уильямса. Это чрезвычайно громкий трансфер, учитывая статуса игрока.

Летом Уильямс превосходно выступил на проходившем в Германии чемпионате Европы.

Он стал одним из наиболее заметных игроков сборной Испании, выигравшей турнир: попал в символическую сборную первенства, а также был назван лучшим игроком финала против англичан, в котором открыл счет, замкнув поперечную передачу Ламина Ямаля.

«Барселона» всерьез заинтересовалась Нико Уильямсом уже тогда: даже президент клуба Жоан Лапорта высказывался о футболисте комплиментарно. Но в итоге каталонцы получили отказ — по данным Diario Sport, клуб не дал гарантий беспроблемной регистрации игрока. Уговаривать его не стали и подписали другого новоявленного чемпиона Европы Дани Ольмо — атакующего игрока немного другого профиля. Кстати, с его регистрацией «Барселона» довольно долго мучилась: он дважды выпадал из заявки команды из-за нарушений правил финансового fair play.

Теперь, уже в статусе чемпиона Испании и, пожалуй, главной команды-прорыва в европейском футболе, «Барселона» вернулась к кандидатуре Уильямса. Даже несмотря на то, что завершившийся меньше месяца назад сезон стал для футболиста достаточно трудным. После Евро-2024 он сбавил в продуктивности, долго не мог набрать форму, несколько раз вылетал из-за микротравм. По большому счету проснулся Уильямс только к весне. В итоге он стал лишь третьим в команде по числу результативных действий (гол+пас), в 45 матчах забив 11 мячей и отдав 7 передач (за сезон до этого записал на свой счет 8+18 в 37 играх).

Несмотря на то что детали сделки согласованы, каталонский клуб не сможет заявить Нико Уильямса для участия в чемпионате Испании.

Клуб преследуют примерно те же проблемы, что и в прошлом году: он тратит больше, чем зарабатывает, а значит, не соблюдает принятые в стране правила финансового fair play. О необходимости привести финансы в порядок «Барселону» уже предупредил президент La Liga Хавьер Тебас, комментируя другой трансфер, оформленный командой,— переход за €25 млн вратаря Жоана Гарсии из «Эспаньола». По словам функционера, «одно дело — официально подписать» игрока, а «другое — его зарегистрировать». Высказался Тебас и о предстоящей покупке Уильямса: «Если они хотят заполучить Нико, им придется многих продать и внести существенные коррективы в финансовую отчетность».

Новый сезон чемпионата страны стартует 17 августа. Так что время исправить ситуацию у «Барселоны» есть. Вот только отделаться продажами запасных у нее не выйдет. Практически неизбежным становится расставание с кем-то из лидеров. По данным издания As, есть два кандидата «на выход». Первый — ключевой защитник Рональд Араухо. Второй — полузащитник-универсал Фермин Лопес, остающийся в команде Ханси Флика игроком ротации. Их суммарная рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в €85 млн.

Роман Левищев