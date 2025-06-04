«Барселона» увлеклась «финансовой гимнастикой»

«Барселоне» второй сезон подряд грозит наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за нарушение правил финансового fair play (FFP), связанное, видимо, с использованием клубом для решения проблем со свободными средствами так называемых рычагов в виде фьючерсных сделок по продаже телеправ или мест в VIP-ложе на недостроенном стадионе. Факт рецидива может ужесточить санкции. В предыдущем сезоне «Барселона» отделалась штрафом в €500 тыс., теперь UEFA вправе применить к ней более суровые меры в виде сокращения заявки или даже лишения очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манипуляции президента «Барселоны» Жоана Лапорты с нематериальными активами клуба могут привести к серьезным, вплоть до снятия очков с команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, санкциям со стороны UEFA

Фото: Joan Monfort / AP Манипуляции президента «Барселоны» Жоана Лапорты с нематериальными активами клуба могут привести к серьезным, вплоть до снятия очков с команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, санкциям со стороны UEFA

Фото: Joan Monfort / AP

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает дела о возможных нарушениях правил финансового fair play со стороны трех клубов, сообщила The Times. Она утверждает, что решения по ним будут обнародованы уже в июне. Информацию подтвердил ряд других источников. Клубы, о которых идет речь,— это английские «Челси» и «Астон Вилла», а также испанская «Барселона». Особенно интересен каталонский случай.

The Times утверждает, что обе английские команды — и «Астон Вилла», дошедшая в минувшем сезоне до четвертьфинала Лиги чемпионов и уступившая на этой стадии будущему победителю ПСЖ, и «Челси», который, заняв четвертое место в национальном чемпионате, выступит в следующем розыгрыше главного еврокубка,— урегулируют спор с UEFA соглашением с Палатой по финансовому контролю структуры. Обычно оно означает относительно небольшой штраф. «Астон Вилла», как предполагается, превысила максимально допустимую FFP планку убытков за три года в €200 млн. А «Челси» попал в поле зрения проверяющих из-за громкой истории с продажей материнской компании Blueco 22 Midco Ltd некоторых активов, например, женской команды. Сделка очень походила на фиктивную, с единственной целью придать более благополучный вид финансовой отчетности. Важно, что и бирмингемский, и лондонский клубы впервые попались на нарушениях финансового fair play. В этих ситуациях UEFA всегда снисходителен к нарушителям.

Но ситуация с «Барселоной» заметно отличается от той, в которой оказались «Челси» и «Астон Вилла».

Каталонцы, которые в нынешнем сезоне вернули себе золото чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов чуть было не добрались до финала, уступив в овертайме ответного полуфинального матча «Интеру», летом 2023 года уже подверглись санкциям в связи с несоблюдением финансового регламента UEFA. Тогда регулятор обвинил их в «неверном отражении финансовой отчетности». Что под этой формулировкой имелось в виду, понятно.

В начале текущего десятилетия испанский гранд пережил чрезвычайно глубокий по своим меркам кризис, накопив в период пандемии коронавируса задолженности на сумму свыше €1 млрд. Кризис вылился в плохие спортивные результаты и бегство в ПСЖ клубной легенды Лионеля Месси. В какой-то момент «Барселоне» стало трудно комплектовать состав под большие задачи: мешал дефицит свободных средств, которые из-за европейского и внутреннего, испанского, fair play можно было получить, лишь найдя какой-то обильный источник доходов.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта нашел его в «рычагах». Так каталонцы называют некоторые нематериальные активы.

В 2022 году «Барселона», чтобы обеспечить проведение летней трансферной кампании, продала инвестфонду Sixth Street право на получение 25% от реализации клубных медиаправ в следующие 25 лет за сумму около €600 млн, треть из которой она смогла использовать на трансферы. Потом Жоан Лапорта расстался почти с половиной акций Barca Studios. Эта компания занималась производством аудиовизуального контента для клуба, а Scios.com и Orpheus Media приобрели ее за €200 млн.

Уже эти сделки, как считается, не понравились UEFA, который настороженно относится к манипуляциям с нематериальными активами. Рассказывая об усилиях «Барселоны» по преодолению кризиса, европейские издания характеризовали их как «финансовую гимнастику». Она и вылилась в наказание для каталонцев. За несоблюдение финансового fair play UEFA наказал их штрафом в €500 тыс. «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот поддержал головную континентальную футбольную структуру.

Между тем в 2024 году «Барселона» снова испытала трудности с формированием заявки из-за несоответствия некоторым положениям испанского финансового регламента.

Чтобы оправдать высокие расходы на оплату труда футболистов, ей требовались новые поступления помимо выгодного — на €1,7 млрд за 14 лет — экипировочного контракта с Nike. Тогда «Барселона» провернула еще одну «фьючерсную» сделку. В начале 2025 года она продала 475 мест в VIP-ложе своего стадиона Camp Nou компаниям из Катара и Саудовской Аравии Forta Advisors и New Era Visionary Group на 30 лет за €100 млн. Важнейший нюанс заключается в том, что мест как таковых еще нет. Camp Nou в данный момент реконструируется и, вероятно, будет введен в эксплуатацию лишь осенью.

The Times отмечает, что UEFA мог разглядеть нарушения FFP в свежих сделках «Барселоны», а повторное наказание должно быть куда более суровым, чем первое. Регламент UEFA предусматривает, что клуб-«рецидивист» может быть подвергнут санкциям в виде сокращения заявки на турнир, что снижает его потенциал, или даже лишения очков. Такая мера, правда, никогда еще не применялась. Но CAS, рассмотрев апелляцию «Барселоны» в предыдущем сезоне, в своем вердикте подчеркнул, что следующее дисциплинарное наказание обязано быть «более жестким». El Chiriquito, однако, настаивает, что в «Барселоне» «в курсе происходящего» и «не слишком обеспокоены» этим, рассчитывая опять обойтись штрафом, убедив UEFA, что скорректировали стратегию с учетом требований организации.

Алексей Доспехов