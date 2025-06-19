Жилой микрорайон в Южном районе Новороссийска достроят к 2036 году

В Южном районе Новороссийска начали реализацию проекта комплексного развития территории, предусматривающего масштабную жилую застройку. Завершить строительство планируют к 2036 году, сообщила в своем Telegram-канале замглавы города, главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

Соглашение с ООО «СЗ Семья-Новороссийск-2» заключили в мае 2024 года. Девелопер обеспечит участок всей необходимой инфраструктурой. Сейчас ведётся строительство школы на 1,5 тыс. мест, в планах — вторая школа на 1,1 тыс. учащихся, четыре детсада (три по 350 мест и один — на 200 воспитанников), поликлиника на 500 посещений в смену со станцией скорой помощи на три поста.

На территории микрорайона появятся центр искусств площадью до 500 кв. м и спорткомплекс на 5 тыс. кв. м. В жилых кварталах предусмотрены детские и спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.

Компания-застройщик также вложит 500 млн руб. в развитие коммунальной инфраструктуры Южного района. Средства направят на строительство магистральных водопроводов. Кроме того, разрабатывается программа мероприятий по улучшению водоснабжения Новороссийска стоимостью 1,59 млрд руб.

В рамках проекта девелопер безвозмездно передаст муниципалитету 4 тыс. кв. м жилья для социальных нужд.

Анна Гречко