Дебиторскую задолженность «Донхлеббанка» выставили на торги за 181,2 млн рублей

Активы ростовского предприятия-банкрота «Донхлеббанк» выставили на торги за 181,2 млн руб. Информация об этом на портале Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дебиторская задолженность, которую выставили на торги, является частью конкурсной массы банка. В числе должников — хлебопекарное предприятие ООО «Фабрика СТМ» и ее учредители (физлица). Торги пройдут на понижение, минимальная установленная цена продажи — 10,7% от стартовой стоимости. До этого активы выставлялись на продажу в расчете на повышение стоимости.

Итоги аукциона планируется подвести в августе 2025 года.

Мария Хоперская