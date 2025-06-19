ФОМ: 78% опрошенных россиян считают необходимой школьную форму

Фонд общественного мнения представил результаты опроса об отношении россиян к школьной форме. 78% опрошенных считают форму в школе необходимой, 15% полагают, что она не нужна, показало исследование.

34% респондентов считают, что в школах должны быть ограничения на длину волос и прически, 60% против таких мер. Наличие у учащихся макияжа, маникюра и пирсинга приветствуют 75% опрошенных, 21% считают, что это лишнее.

Введение оценок за поведение приветствуют 74% опрошенных, 21% не поддерживают. С предложением ввести такую оценку неоднократно выступали власти, в том числе министр просвещения Сергей Кравцов. 23 мая ведомство опубликовало для общественного обсуждения соответствующий проект приказа.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» школы вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия. Конкретные требования к одежде могут быть закреплены на региональном уровне. Обычно они содержат общие рекомендации: внешний вид и одежда учеников должны соответствовать нормам делового стиля и носить светский характер.

Полина Мотызлевская