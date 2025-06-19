В Чувашии 19-летний житель Шумерли получил пять лет колонии-поселения за наезд на пешехода, который привел к смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии 19-летнего подростка без прав осудили на пять лет за смертельное ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Чувашии 19-летнего подростка без прав осудили на пять лет за смертельное ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДТП произошло в августе 2024 года. Подросток без водительских прав управлял автомобилем Lada Granta со скоростью около 135 км/ч при разрешенной 60 км/ч. Он сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд установил, что водитель имел возможность увидеть пешехода на достаточном расстоянии и при торможении мог избежать ДТП.

Обвиняемый признал вину и частично компенсировал вред от преступления. Суд учел позицию прокуратуры и нарушение ПДД самой погибшей. Помимо пяти лет лишения свободы, осужденный лишен права управления транспортом на три года. С него также взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в пользу родственников погибшей.

Анар Зейналов