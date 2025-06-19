Экс-бухгалтера «Уфаводоканала» приговорили к условному сроку за мошенничество

Бывшего ведущего бухгалтера ГУП «Уфаводоканал» приговорили к двум годам лишения свободы с полутора годами испытательного срока за мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», на скамье подсудимых оказалась 53-летняя Гузель Киреева. Как установил Октябрьский районный суд Уфы, на протяжении восьми месяцев сотрудница госпредприятия необоснованно начисляла себе деньги, используя служебное положение. Ущерб «Уфаводоканалу», следует из пресс-релиза, составил около 290 тыс. руб.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб.

Как следует из картотеки судебных дел, прокуратура подала апелляционное представление на приговор. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Майя Иванова