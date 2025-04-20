В Нигерии при нападении боевиков погибли 56 человек

В штате Бенуэ в Нигерии боевики убили как минимум 56 человек, сообщил губернатор Гиацинт Алия. Атаку совершила группа вооруженных скотоводов.

«Сегодня рано утром мы узнали, что в районе Лого-Лга обнаружено еще 27 тел»,— сказал Гиацинт Алия журналистам (цитата по Reuters). Он уточнил, что спасатели продолжают поиски тел, число погибших может возрасти.

В Нигерии возобновились вооруженные столкновения между мусульманскими скотоводами и христианскими фермерами. На прошлой неделе скотоводы совершили еще одно нападение в штате Плато, в результате которого погибли еще более 50 человек.