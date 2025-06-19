Военное присутствие США в Гренландии

В апреле 1941 года датское правительство в изгнании заключило с США договор об обороне Гренландии. В рамках этого соглашения на острове были развернуты аэродром в Нарсарсуаке (эксплуатировался до 1958 года) и взлетно-посадочная площадка Bluie East Two (до 1947 года). Кроме того, в 1944 году в Данеборге была построена метеостанция, которая была впоследствии передана местным властям.

В 1951 году между США и Данией было заключено новое соглашение, по которому на острове была построена авиабаза Туле (ныне — космическая база Питуффик). Это самая северная военная база США, на которой расположена 12-я космическая эскадрилья оповещения, управляющая системой раннего обнаружения баллистических ракет.

На авиабазе есть взлетно-посадочная полоса длиной 3 км, пригодная для приема тяжелых транспортников и стратегических бомбардировщиков. База способна разместить до 10 тыс. человек, постоянно на ней находится не более 600 человек, включая 200 американских военных. В настоящее время объект модернизируется, здесь предполагается построить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

С конца 1950-х годов на территории острова функционировала американская радиолокационная сеть DYE Sites, входившая в систему раннего обнаружения баллистических ракет. К концу 1980-х годов она была признана устаревшей и выведена из эксплуатации.

С 1959 года в Гренландии также действовала военная научно-исследовательская база Camp Century. Объект был частью секретной программы Пентагона Iceworm, предполагавшей развертывание сети пусковых шахт для 600 баллистических ракет средней дальности, скрытых под арктическим льдом. В 1967 году база была закрыта.