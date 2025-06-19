Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о коллекции, посвященной восстанию на Сенатской площади и расположенной в усадьбах Трубецких и Волконских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иванов Олег / Фотохроника ТАСС Фото: Иванов Олег / Фотохроника ТАСС

Мне довелось побывать недавно в Иркутске в рамках Фестиваля современного искусства «Территория». Как я уже рассказывал, это не только сценическое искусство, хотя основной упор организаторы делают, конечно, на театральных действиях, но еще и выставочные проекты. Недаром соорганизатором фестиваля является Московский музей современного искусства.

Об экспозиции, открытой в Иркутском художественном музее имени Сукачева, названной «Сценические действия» и объединившей экспонаты академического, народного искусства и авангарда из собрания этого музея с произведениями совриска, собранными кураторами ММОМА, — об этом проекте я уже рассказывал в эфире.

Но, понятно, что одной выставкой я ограничиться не смог и пошел в Иркутский музей декабристов. Формироваться его коллекция начала ровно 100 лет назад, еще к первому юбилею восстания на Сенатской площади. Официально музей основан в 1970-м, а с 2000-го является самостоятельным и состоит из двух усадеб — Трубецких и Волконских. Усадьба Волконских, между прочим, аутентичная, была перевезена в нынешний переулок Волконского в губернском городе семьей декабриста из села Урик, где после 10 лет каторжных работ еще в 1838 году поселилась семья декабриста. Который, кстати, сначала был приговорен «к отсечению головы», а затем к 20 годам каторги.

Мне очень повезло — экскурсию проводила заместитель директора Музея декабристов по основной деятельности Надежда Мусабирова. В ее рассказе жители дома со 150-летней историей реально оживали. Кабинет князя Сергея Григорьевича, спальня его супруги Марии Николаевны, урожденной Раевской, комнаты их детей — Михаила, будущего сенатора и Елены, которую все многочисленные друзья семьи звали Нелли. Рассказу сопутствовали подлинные семейные вещи: и кандальные кольца Волконских, и пирамидальное пианино Марии Николаевны. А завершилось это завораживающее путешествие в середину XIX века в Зимний сад, наполненный растениями. По словам Мусабировой, в штате музея есть даже специальный сотрудник, ухаживающий за ними.

Дмитрий Буткевич