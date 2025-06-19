Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем новинка российской компании отличается от аналогичных моделей китайских брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Недавно в линейке устройств умного дома «Яндекса» (MOEX: YDEX) появилась IP-камера для домашнего наблюдения. Мне удалось протестовать новинку и оценить ее возможности. Она транслирует видео в реальном времени со звуком, поддерживает запись в разрешении до 2K QHD, а угол обзора составляет 103 градуса. Встроенный поворотный механизм обеспечивает охват до 350 градусов, что позволяет осматривать практически все помещение с одной точки обзора. Причем это можно делать прямо из приложения или с помощью голосовой команды вывести картинку на телевизор, например.

Разработчики позаботились об ИК-подсветке, что дает хорошее изображение даже ночью, а при обнаружении движения или человека камера отправляет пуш-уведомление на смартфон владельца. Для хранения данных доступны два варианта: локально на SD-карте или в облаке по подписке. Особое внимание создатели уделили приватности: камеру можно отключить голосовой командой или кнопкой на корпусе, при этом объектив физически отворачивается, а микрофон полностью отключается. Среди преимуществ IP-камеры можно отметить простоту интеграции с умным домом, поддержку сценариев, а также возможность просмотра трансляции.

Однако не обошлось без особенностей, которые могут раздражать. Поворотный механизм может показаться шумным и медленным. Домашние животные первое время немного напрягались из-за непонятного звука. При первом подключении случились небольшие задержки, которые лично я списываю на прошивку. Среди популярных в России моделей домашних IP-камер можно отметить Xiaomi C301, TP-Link Tapo C200 и Imou Ranger 2. Все они поддерживают запись в 2K или Full HD, имеют поворотный механизм и ночное видение. Xiaomi и TP-Link предлагают чуть больший угол обзора (до 110–130 градусов), а Imou Ranger 2 поворот на 360 градусов. При стоимости в 4990 руб. камера от «Яндекса» сопоставима с TP-Link и Imou, но чуть дороже, чем некоторые модели Xiaomi.

Александр Леви