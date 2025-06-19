Круизный лайнер «Князь Владимир» прекратил работу из-за военной угрозы

Регулярное сообщение круизного лайнера «Князь Владимир» прекратили из-за возникновения военной угрозы для гражданского судоходства в акватории Черного моря. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ФГПУ «Росморпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юга.ру Фото: Юга.ру

Рейсы пассажирского теплохода «Князь Владимир» стартовалов в июне 2017 года, оператором выступила компания ООО «Черноморские круизы». «Князь Владимир» стал первым российским морским круизным лайнером, судно курсировало между Сочи и Крымом, а в 2019 году маршрут продлили до Абхазии.

Навигацию теплохода остановили в 2020 году из-за пандемии COVID-19, Роспотребнадзор не выдал соответствующее разрешение на возобновление круизов.

Сейчас теплоход «Князь Владимир» стоит в порту Новороссийска.