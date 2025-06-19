Росморпорт: круизы «Князя Владимира» отменили из-за военной угрозы в Черном море

Круизы на пассажирском теплоходе «Князь Владимир» были прекращены из-за возникновения военной угрозы для гражданского судоходства в акватории Черного моря, сообщили «Ъ-Кубань» в ФГПУ «Росморпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

Регулярное круизное сообщение на лайнере «Князь Владимир» стартовалов в июне 2017 года. ООО «Черноморские круизы» выступило оператором круизного сообщения. Первый российский морской круизный лайнер осуществлял сообщение между Сочи и Крымом, а в 2019 году его маршрут продлили до Абхазии. В 2020 году из-за пандемии коронавируса навигация теплохода была остановлена, Роспотребнадзор не выдал соответствующее разрешение.

Сейчас девятипалубный теплоход «Князь Владимир», который вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, стоит в порту Новороссйиска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморские круизы» зарегистрировано в Новороссийске в 2017 году. Основной вид деятельности — деятельность морского пассажирского транспорта. Гендиректор компании — Александр Ткаченко. Головная компания «Черноморских круизов» — ФГПУ «Росморпорт». В 2024 году убыток «Черноморских курортов» составил 224 млн руб.

Наталья Решетняк