Замглавы ФМБА предложил ввести уголовную статью о «краже традиционных ценностей»

Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Николай Лишин выступил на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он предложил ввести в стране уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей».

Под «кражей» господин Лишин имел в виду подмену традиционных ценностей посредством искусства и культуры. По его словам, ценности необходимо защищать «на деле».

«У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать: вот эти люди крадут у меня мою духовно нравственную ценность»,— заявил замглавы ФМБА. Трансляцию сессии вел ТАСС.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Глава государства подчеркнул, что российскую молодежь необходимо защитить от «неолиберальных ценностей».