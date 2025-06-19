Баскетбол же ж ты мой

В ближайшее время в мировом спорте состоится самая крупная в истории сделка, связанная с продажей команды. Глава холдинга TWG Global Марк Уолтер приобретет мажоритарный пакет акций «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), у представителей семьи Басс, исходя из оценки стоимости всего клуба в умопомрачительные, даже учитывая постоянный рост рынка, $10 млрд. Господин Уолтер, уже владеющий бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс», за потраченные на покупку «Лейкерс» колоссальные средства получит контроль над одним из ярчайших спортивных брендов, который в последнее время не добивается больших успехов в своей лиге, зато не теряет востребованности у аудитории и огромных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава холдинга TWG Global Марк Уолтер

Фото: Scott Cunningham / Getty Images Глава холдинга TWG Global Марк Уолтер

Фото: Scott Cunningham / Getty Images

О том, что в ближайшее время будет заключено соглашение о смене владельца «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщили ESPN, Los Angeles Times, BBC и еще ряд источников. Оно предусматривает продажу мажоритарного пакета акций клуба представителями семьи Басс основателю холдинга TWG Global (он занимается деятельностью в различных сферах — от финансовой и инвестиционной до энергетики и сельского хозяйства) Марку Уолтеру. До этого ему уже принадлежало 20% акций «Лейкерс»: такую долю он приобрел в 2021 году. Каков именно будет размер того пакета, что продается в данный момент, источники не уточняют, лишь указывая, что прежние владельцы останутся «на некоторое время» миноритариями примерно с 15% акций.

Главное в этом сообщении — сумма сделки. Она будет осуществлена, исходя из оценки стоимости стопроцентного пакета в $10 млрд.

BBC утверждает, что в процессе подготовки соглашения цифра может еще вырасти. Но в любом случае речь идет о самой дорогой продаже спортивного клуба, когда-либо имевшей место. До сих пор рейтинг возглавляла та, которая привела к переходу в 2023 году команды Национальной футбольной лиги, в которой играют в футбол не европейский, а американский, «Вашингтон Коммандерс» от Дэна Снайдера к Джошу Харрису. Господин Харрис заплатил за него $6,05 млрд. В действительности планка была поднята еще до истории с «Лейкерс». В начале года Уик Грусбек согласился продать контроль над другим клубом НБА, «Бостон Селтикс», Биллу Чисхольму, исходя из оценки его общей стоимости в $6,1 млрд — все равно скромной на фоне лос-анджелесской. Эта покупка будет считаться завершенной после одобрения Советом владельцев клубов лиги. Из представителей американских чемпионатов по главным для США видам — американскому футболу, бейсболу и баскетболу — сформирована вся верхняя часть рейтинга такого рода сделок по их дороговизне. Единственным исключением является клуб, играющий в футбол европейский. Это лондонский «Челси», который после завершения продаж «Бостона» и «Лейкерс» упадет со второй позиции на четвертую. Правда, в случае с ним имела место чрезвычайно специфическая по всем параметрам сделка.

Российский предприниматель Роман Абрамович расстался с «Челси» весной 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сделка была проведена вынужденно, под давлением британских властей, включивших, как и Евросоюз, господина Абрамовича в санкционные списки. В итоге «Челси» перешел под контроль консорциума бизнесменов во главе с американцем Тоддом Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему в £4,25 млрд ($5,74 млрд). Из них около £2,5 млрд было уплачено за сам клуб, а еще £1,75 млрд составили обязательства господина Бёли по инвестициям в развитие. Плюс в списке важнейших условий одобрения правительством Великобритании продажи команды было предоставление гарантий того, что Роман Абрамович не получит от нее практически ничего. Участники согласились, что деньги будут переданы в специальный благотворительный фонд. В него должны были поступить £2,5 млрд, полученные господином Абрамовичем, за вычетом операционных расходов. Но в июне выяснилось, что британские власти до сих пор не имеют доступа к замороженным в одном из банков деньгам.

Марк Уолтер, в отличие от Романа Абрамовича, который колоссальными инвестициями превратил «Челси» в настоящего футбольного гиганта, приобретает контроль над уже давно сформировавшимся топовым спортивным брендом, равных которому в плане узнаваемости в мире крайне немного.

«Лейкерс» был чрезвычайно известным клубом и полвека назад, но настоящий его расцвет наступил как раз после того, как он сменил хозяина в предыдущий раз. Смена произошла в 1979 году, когда Джек Кук, отчаянно нуждавшийся в средствах из-за обременительного развода, решил расстаться со своими спортивными активами — «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающим в Национальной хоккейной лиге «Лос-Анджелес Кингс» и ареной Forum, передав их бизнесмену Джерри Бассу за $67,5 млн. Конкретно «Лейкерс» участники сделки оценили в смешные по современным меркам $16 млн, несмотря на его шесть чемпионских титулов. С тех пор к ним добавились еще 11. Но главное, что Джерри Басс, после кончины которого в 2013 году клуб контролировал фонд под управлением шестерых его детей, смог сделать его исключительно модным. За «Лейкерс» болеют суперзвезды Голливуда вроде Джека Николсона и Леонардо Ди Каприо, фронтмены шоу-бизнеса, деловых и политических кругов, привыкшие к тому, что в составе команды обязательно есть выдающиеся игроки, настоящие легенды. В 1980-е ими были Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар, в 1990-е и нулевые — Коби Брайант и Шакил О’Нил, а сейчас за команду играет общепризнанный баскетбольный король текущего столетия Леброн Джеймс.

По ходу этого столетия американский спортивный сегмент переживал практически беспрерывный и бурный рост, отразившийся прежде всего на доходах ведущих лиг. В начале века у НБА они составляли менее $2 млрд в год, в 2024-м выросли до $11,34 млрд. «Лейкерс» же благодаря прежде всего своей востребованности по поступлениям всегда были на верхушке или рядом с ней в иерархии НБА.

По поступлениям за предыдущий сезон лосанджелесцев с их $516 млн опередил лишь «Голден-Стейт Уорриорс» с $716 млн. А если брать отрезок в десять лет, то доходы «Лейкерс» выросли на 76%.

Но если с деньгами у него все в полном порядке, то спортивные показатели клуба в нынешнем десятилетии оставляли желать лучшего. 17-й чемпионский титул «Лейкерс» взял в 2020 году. После этого он играл крайне неудачно. В 2022 году «Лейкерс» вообще не попал в play-off, а близок к финалу был всего один раз — в 2023-м, когда уступил в борьбе за выход в него «Денвер Наггетс». В остальных трех розыгрышах клуб сходил с дистанции уже в стартовом раунде. Этой весной его в пяти матчах выбил «Миннесота Тимбервулвс».

Издания, рассказывавшие о передаче контроля над клубом Марку Уолтеру, обратили внимание на посвященный ей пост в X великого Мэджика Джонсона. Тот назвал господина Уолтера «лучшим выбором» для «Лейкерс» из-за бэкграунда, доказывающего, по мнению господина Джонсона, умение «строить команды-победительницы».

На самом деле у Марка Уолтера уже есть спортивные активы. Он является миноритарным акционером в «Челси», женском баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Саркс», начинающей с 2026 года выступления в «Формуле-1» команде Cadillac. Но основным активом до сделки с семьей Басс был бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс». Его господин Уолтер вместе с бизнес-партнером, которым был все тот же Мэджик Джонсон, купил в 2012 году за $2,2 млрд, и вправду в итоге трансформировав из довольно рядового клуба в клуб, отличающийся исключительной стабильностью. «Доджерс» не выпадает из списка фаворитов бейсбольной лиги, а в 2020 и 2024 годах выиграл ее чемпионат.

Алексей Доспехов