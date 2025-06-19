В России доля просмотров телепрограмм через интернет-сервисы OTT достигла 6%

6% телесмотрения в России приходится на технологию Over The Top (OTT), то есть метод передачи сигнала через Интернет — на SmartTV, компьютер или мобильный телефон. Об этом рассказал директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов «ГПМ Реклама» Алексей Филия на конференции «МедиаФорсайт», организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2025.

По его данным, 50% телесмотрения по-прежнему производится при помощи антенны, по 19% — при помощи кабельных сетей и IPTV. Доля спутникового телевидения и OTT составляет по 6%. В разрезе самого OTT 80% аудитории приходится на SmartTV, 16% — на мобильные приложения и 4% — на другие устройства с выходом в интернет.

«6% смотрят телевидение на мобильном телефоне, на SmartTV, на своем компьютере. Это очень удобно, можно делать из любого места. Мы наблюдаем, какую часть аудитории это вернуло к телевидению. С тобой всегда условно мобильный телефон, в нем никогда телевизора не было, но когда он там появился, а тебе не нашлось, что посмотреть — YouTube заблокировали, замедлили, закешировалось там что-то и так далее — о, а у меня тут Comedy Club идет, почему бы и не посмотреть»,— рассказал господин Филия.

Он также подчеркнул, что аудитория OTT мало пересекается с классическим телевидением: только 20% из тех, кто смотрит стриминговое телевидение, также потребляет классический эфир. «Это важно с точки зрения дополнительного охвата, в том числе в молодых аудиторных сегментах»,— добавил господин Филия.