Около 4 млн студентов в России получают среднее профессиональное образование

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России среднее профессиональное образование получают около 4 млн студентов. Из них 32 тыс. — иностранные студенты из 82 стран мира.

«82,5% родителей абитуриентов считают, что престиж среднего профессионального образования в последние годы вырос, а 62,5% студентов колледжей имели в школе отличную и в целом хорошую успеваемость»,— сказал министр, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

Господин Кравцов также отметил, что в системе СПО молодой преподавательский состав — возраст почти четверти педагогических работников не превышает 35 лет.

Минпросвещения отчитывается о популярности средних специальных учебных заведений ежегодно. В прошлом году в колледжи ушло 62,5% выпускников 9-х классов. После 11 класса в колледжи ушли 121,5 тыс. человек, что составило пятую часть всех выпускников.

1 апреля президент Владимир Путин также подписал закон о пилотном проекте по сокращению количества обязательных ОГЭ для выпускников, решивших уйти в СПО. Девятиклассникам из экспериментальных регионов будет достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж.

Полина Мотызлевская