Правительство одобрило предложенные Минфином льготы для бизнеса и граждан

Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином поправки к Налоговому кодексу, сообщается на сайте министерства. Среди нововведений — льготы для гостиничного бизнеса и общепита.

Документом предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе до 2030 года. Мера должна стимулировать развитие внутреннего туризма, до поправок срок ее действия ограничивался 30 июня 2027 года. Еще одна мера — увеличение порога по размеру выручки предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС. Планку подняли с 2 млрд до 3 млрд руб.

В поправки также включили льготы для граждан. Теперь единовременная корпоративная выплата, не облагаемая НДФЛ и страховыми взносами, составляет не 50 тыс. руб., а 1 млн руб. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки. Мера распространяется на каждого ребенка. Бизнесу же позволят включать такие траты в состав внереализационных расходов, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании.

Отдельную меру поддержки ввели для организаций, передающих на безвозмездной основе имущество на нужды СВО, производящих работы и оказывающих услуги. Все подобные траты перестанут учитывать при определении налоговой базы. Стоимость такого имущества, работ и услуг не будут включать в состав внереализационных расходов при расчете налога на прибыль, а также на эти расходы будут уменьшать доход при определении проекта налогообложения.