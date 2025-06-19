WSJ: Microsoft сократит тысячи сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Корпорация Microsoft планирует уволить несколько тысяч сотрудников в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal. Сокращения затронут команды продаж и другие подразделения, что связано с фокусом компании на дорогостоящем развитии искусственного интеллекта.

Точное число увольнений пока не определено. Реструктуризация начнется в июле — с стартом нового фискального года Microsoft. Это уже второе масштабное сокращение в 2025 году: в мае компания ликвидировала 6 тыс. позиций, в основном среди разработчиков ПО. После этого агентство Bloomberg сообщало о сокращении еще более 300 сотрудников.

Microsoft стала одной из компаний, поставивших на эффективность инструментов кодирования с использованием ИИ для ускорения процесса разработки ПО. По состоянию на июнь 2024 года в компании было около 228 тыс. штатных сотрудников, из которых около 45 тыс. занимались продажами и маркетингом. Более половины штата компании работает в США.