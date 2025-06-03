Microsoft сократил еще сотни сотрудников после увольнения 6 тыс. человек

Корпорация Microsoft сократила более 300 сотрудников спустя несколько недель после самого крупного сокращения за последние несколько лет. Об этом говорят данные уведомления штата Вашингтон, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Представитель Microsoft заявил, что последние увольнения являются дополнением к 6 тыс. сокращений рабочих мест, объявленных в мае. «Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке»,— сказал собеседник агентства.

Как отметили в Bloomberg, бум искусственного интеллекта (ИИ) всколыхнул рынок труда в сфере технологий — компании отдают приоритет рабочим местам, связанным с ИИ, и используют эту технологию для экономии средств.

Microsoft стала одной из компаний, поставивших на эффективность инструментов кодирования с использованием ИИ для ускорения процесса разработки ПО. Предыдущие увольнения Microsoft сильнее всего ударили по инженерам-программистам, добавили в агентстве.

По состоянию на июнь 2024 года в компании было около 228 000 штатных сотрудников, 55% из которых работали в США.