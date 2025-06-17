Трамп: США пока не собираются убивать аятоллу Али Хаменеи
Президент США Дональд Трамп назвал верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи легкой мишенью. По его словам, он не хочет, чтобы ракеты удали по гражданскому населению или американским солдатам в регионе, но «терпение на исходе.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере, не сейчас»,— уточнил господин Трамп в соцсети Truth Social. Через несколько минут президент США сделал еще одну публикацию: «безоговорочная капитуляция!».
13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. В течение нескольких дней армии стран обмениваются массированными ракетными ударами. Дональд Трамп заявлял, что не исключает вмешательство США в конфликт.
Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».