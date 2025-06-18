Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию

Авиакомпания Air Arabia временно отказалась от регулярных рейсов в Россию и обратно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Решение принято в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Компания продолжит выполнять вывозные рейсы. 19 июня Air Arabia вывезет в Россию почти 800 пассажиров.

Отмена регулярных рейсов продлится до 30 июня включительно. Пассажирам, чьи рейсы попали под отмену, Air Arabia предлагает возвращение средств — но только тем, кто приобрел билеты на сайте авиакомпании. Приобретателям авиабилетов в рамках туристических пакетов или на сторонних сайтах предлагается обратиться по месту покупки.

15 июня Ассоциация туроператоров сообщила, что около 2 тыс. российских туристов не могут улететь из ОАЭ из-за закрытого неба над Ираном. До эскалации ирано-израильского конфликта почти все авиамаршруты между Россией и ОАЭ проходили через Иран.

Подробнее о войне на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».