Праздники скрутили пробег

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в мае снизились на 3,7% к апрелю и на 4,3% год к году, до 491 тыс. штук, подсчитал «Автостат». В феврале, марте и апреле вторичный рынок в месячном выражении рос. В мае дилеры ожидали падения продаж из-за большого количества праздничных дней. По итогам первых пяти месяцев 2025 года реализация подержанных машин остается в небольшом плюсе по сравнению с прошлым годом: продажи выросли на 0,8%, до 2,26 млн штук.

Самым продаваемым брендом на вторичном рынке в мае остается Lada — 126,3 тыс. машин, что на 6,6% меньше, чем в апреле, и на 3,2% меньше, чем годом ранее. Второе место сохраняет японская Toyota, продажи которой составили 48,2 тыс. штук, снизившись на 2,8% к апрелю и на 7,6% год к году. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (28 тыс. и 26,6 тыс. штук). У Kia продажи к апрелю выросли на 0,3%, год к году сократились на 4,9%. У Hyundai отмечается снижение на 1,9% и 4% соответственно. Замыкает топ-5 японский Nissan с результатом 21,8 тыс. проданных машин, что на 0,2% меньше, чем в апреле, и на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Помимо Kia небольшой рост продаж в месячном выражении в мае показали Volkswagen и Honda — на 0,6%, до 20,23 тыс. штук, и на 0,7%, до 16,43 тыс. штук, соответственно. В годовом сравнении у всех десяти брендов отрицательная динамика, наибольшее снижение у Ford — на 9,6%, до 14,23 тыс. штук.

Самой популярной моделью вторичного рынка в мае, по данным «Автостата», осталась Lada 2107 (12,1 тыс. штук). На втором месте — Lada 2114 (9,6 тыс. штук), третью и четвертую строчки заняли Kia Rio и Hyundai Solaris (по 9,5 тыс. штук). Пятым стал Ford Focus (8,5 тыс. штук).