Размороженный атом

Двух предложений премьер-министра Андрея Назарова в соцсетях хватило, чтобы в Башкирии впервые за долгие годы всерьез заговорили о возобновлении строительства атомной электростанции в Агидели. Начавшись в 1980 году, оно прекратилось перед развалом СССР. Робкие попытки реанимировать проект в нулевые ни к чему не привели. Теперь же глава регионального кабмина, судя по всему, готов лоббировать Башкирскую АЭС перед правительством России. В этом деле он надеется заручиться поддержкой «Росатома». А город-спутник станции Агидель предвкушает выход из затянувшейся депрессии из-за несостоявшегося запуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Росавтом" будет решать: возрождать проект АЭС в Агидели или нет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ "Росавтом" будет решать: возрождать проект АЭС в Агидели или нет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал во «Вконтакте» реанимацию проекта Башкирской атомной электростанции в Агидели. «Планируем совместно с “Росатомом” включить проект нашей будущей АЭС в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года»,— написал господин Назаров.

Башкирскую атомную электростанцию начали строить на северо-западе республики в 1980 году. Ее совокупная мощность должна была составить 4 тыс. МВт. Кроме того, для обслуживания станции был построен город-спутник Агидель.

Однако в 1990 году, когда шли работы на трех из четырех энергоблоков, а общий объем затрат достиг 726,6 млн руб., стройка была прекращена решением республиканского Верховного совета после указания госкомитета СССР по охране природы. Союзное ведомство решило, что в проект были заложены устаревшие нормативы и не было учтено воздействие на экологию.

С тех пор строительная площадка заморожена, но региональные власти не бросали попыток вдохнуть жизнь в проект. Так, в мае 2010 года депутаты Курултая Башкирии обратились к премьер-министру России Михаилу Фрадкову с просьбой профинансировать проект из федерального бюджета, чтобы запустить первый энергоблок уже в 2011 году, но строительство так и не возобновилось.

Тем временем шли разговоры о переустройстве площадки АЭС под другие нужды. Еще в 1996 году президент Башкирии Муртаза Рахимов утвердил положение о свободной экономической зоне «Алга» — там должен был появиться международный транспортно-складской узел. В 2010 году новый глава региона Рустэм Хамитов обсудил с тогдашним главой «Росатома» Сергеем Киреенко создание на базе стройплощадки технопарка, а в 2015 году правительство Башкирии выставило на продажу более 150 объектов недостроенного объекта.

Кроме того, возле Агидели планировалось создание солнечных электростанций (одна из них открылась в 2022 году) и производство стройматериалов.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденная федеральным правительством 30 декабря 2024 года, содержит «прогноз оптимального развития генерирующих мощностей на долгосрочный период». По ее данным, к 2042 году совокупная мощность электроэнергетической системы России вырастет с 253,5 тыс. до 299,3 тыс. МВт, а установленная мощность атомной энергетики — более чем в полтора раза, с 29,6 тыс. до 47 тыс. МВт. Увеличить долю АЭС кабмин собирается за счет ввода в эксплуатацию 11 новых больших и малых атомных станций. Сейчас в России девять действующих станций, ближайшей к Башкирии является Белоярская АЭС в Свердловской области (ее установленная мощность — около 1,5 тыс. МВт).

Параметры республиканского объекта неизвестны. Как сообщил «Ъ» вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев, на сегодня есть площадка под АЭС, а остальное — актуальность и перспективы — прорабатывается с федеральным министерством энергетики и «Росатомом».

Инициатива премьер-министра встретила поддержку в Агидели. «Строительство АЭС привлечет крупные федеральные и частные инвестиции, что даст мощный импульс городу: экономический рост, новые рабочие места, развитие инфраструктуры, а город вполне может стать энергетическим центром республики»,— так в пресс-службе городской администрации прокомментировали «Ъ» идею господина Назарова.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, эффективность проекта следует оценивать не с точки зрения возвратности инвестиций (в этом плане, уверен собеседник «Ъ», срок их окупаемости составит десятки лет), а с точки зрения опережающего развития базовой промышленной инфраструктуры. В то же время, полагает эксперт, важно, чтобы строительство финансировалось из федеральных средств.

Ориентировочные затраты на проект могут составить от 800 млрд до 1,2 трлн руб., что сопоставимо с общими годовыми инвестициями в регион, предполагает экономист. «С учетом мультипликативного эффекта общие инвестиции составят намного большую сумму. Но надо понимать, что принятие решения о продолжении проекта Башкирской АЭС зависит в первую очередь от федерального центра. Если это произойдет, то это даст импульс развитию не только Агидели, но и всей республики»,— пояснил господин Спивак.

Идэль Гумеров