Кредитам установили сроки

В Москве на процессе по делу о хищении 5 млрд руб. из Старбанка гособвинение запросило для обвиняемых — бывших главы и топ-менеджеров кредитного учреждения, а также руководителя юридической фирмы — от 5 до 14 лет лишения свободы. Большинство подсудимых, среди которых выпускник Военного университета Минобороны, вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде столицы прошли прения сторон по делу о хищении из московского Старбанка более 5,1 млрд руб. Максимальный срок — девять лет лишения свободы — гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления бывшего бенефициара и председателя совета директоров Старбанка 48-летнего Агаджана Аванесова. А с учетом восьми лет, назначенных ему два года назад Нагатинским судом Москвы за мошенничество и вымогательство (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 163 УК РФ), прокурор попросил приговорить подсудимого в общей сложности к 14 годам колонии строгого режима.

Отметим, что в феврале текущего года Агаджан Аванесов подавал ходатайство об освобождении от наказания по первому приговору в связи с болезнью, но Тверской суд ему отказал.

Еще трое подсудимых — бывшие топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по мнению гособвинителя, заслуживают от восьми до восьми с половиной лет колонии общего режима. А наименьший срок — пять лет — грозит Дмитрию Шевандину, учредителю ООО «Ипсо Юре». Его фирма располагалась в одном здании со Старбанком, которому помимо прочих организаций оказывала юридические услуги по сопровождению различных, в том числе противоправных сделок.

Интересно, что господин Шевандин окончил Военный университет Минобороны по специальности «юриспруденция», а во время обучения в вузе он не раз участвовал в парадах на Красной площади (что подчеркивалось ранее его адвокатами в судах). Как и Агаджан Аванесов, Дмитрий Шевандин имеет судимость, но уже погашенную. 27 октября 2021 года по приговору Симоновского суда Москвы он получил три года колонии за покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда юриста признали виновным в заключении фиктивных договоров поставки товаров почти на 522 млн руб.

Лицензию у Старбанка регулятор отозвал в марте 2016 года в связи с проведением «высокорискованной кредитной политики» и с «неисполнением требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков». По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж». На момент краха его обязательства перед кредиторами составляли 15,6 млрд руб. По данным “Ъ”, изначально почти вся эта сумма фигурировала в качестве ущерба в уголовном деле, которое по заявлениям Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в сентябре 2017 года УВД по ЮЗАО Москвы возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Позже дело передали в СКР, и в окончательной редакции обвинения, которое было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), размер ущерба составил 5,1 млрд руб.

В материалах дела речь идет о событиях 2013–2016 годов. Организатором криминальных схем следствие считает Агаджана Аванесова, который также является владельцем и совладельцем целого ряда крупных российских и европейских компаний. Долгое время бизнесмен проживал в Швейцарии, откуда в 2019 году приехал в Россию, узнав о деле Старбанка. Однако в 2020 году его арестовали по обвинению в особо крупном вымогательстве. По версии следствия, с помощью трех уроженцев Чечни экс-банкир пытался вернуть $100 тыс., отданных «решальщику» за урегулирование проблем со Старбанком, но так и не отработанных последним. Именно за это преступление Агаджан Аванесов сейчас и отбывает наказание.

Совладельцем Старбанка через ООО «Старкапитал» и швейцарскую компанию Cage Holding SA он стал в 2010 году. По версии следствия, суть использованных Агаджаном Аванесовым и его сообщниками схем сводилась к кредитованию банком фиктивных и подконтрольных ему фирм. Деньги под видом оплаты мифических поставок товаров или оборудования выводились за границу на счета аффилированных с господином Аванесовым компаний. Например, таким образом Старбанком было прокредитовано более чем на полмиллиарда рублей связанным с ним ООО «Фиш Фабрик».

Юридическим сопровождением таких сделок, как установило следствие, занималось ООО «Ипсо Юре».

Во время обыска у Дмитрия Шевандина в его компьютере обнаружили файлы первичных документов, на основании которых осуществлялись не только все платежи по фиктивным контрактам, но и транзит денежных средств в иностранные юрисдикции.

Отметим, что часть похищенных из Старбанка денег в 2020 году была обнаружена правоохранителями Белоруссии, расследовавшими дело Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико, считающегося одним из лидеров оппозиции в стране (6 июля 2021 года он был приговорен к 14 годам за получение взяток). По версии белорусских силовиков, через Белгазпромбанк на протяжении ряда лет переправлялись в офшоры крупные суммы денег, а организаторами афер белорусское следствие считало Виктора Бабарико и Агаджана Аванесова. По некоторым данным, последний в 2020 году был белорусскими правоохранителями заочно обвинен и объявлен в розыск.

Олег Рубникович