Сигнализации вызывают тревогу

Производители охранных и пожарных IT-систем считают, что национальный режим в сфере госзакупок не работает из-за правовой неопределенности. Из-за этого заказчики продолжают закупать иностранные системы безопасности, которые оказываются дешевле отечественных аналогов, говорят производители. Со своей стороны, госзаказчики утверждают, что применить нацрежим на практике крайне сложно: проектировщики сталкиваются с требованиями, на которые нет ни бюджета, ни специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом АНО «Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» («Консорциум ПОПСБ», объединяет крупнейших производителей систем: «Полисервис», «Пожтехника», «Тензор» и «Рубеж»), направленным 6 июня замглавы администрации президента Максиму Орешкину. “Ъ” направил запрос в администрацию президента.

Авторы обращения пишут, что вступившее в силу с начала 2025 года постановление правительства №1875, которое вводит национальный режим в сфере закупок (устанавливает ограничения на госзакупки зарубежных товаров, от минимальной доли до полного запрета), фактически не работает в отношении систем пожарной безопасности из-за правовой неопределенности: заказчики «могут указать закупаемое оборудование как "используемое", а не "поставляемое", при этом не отражая его в закупочной документации». В своем обращении консорциум просит решить данную проблему.

Сегмент пожарной автоматики в 2024 году достиг 55 млрд руб. при росте 12% год к году, по данным RUБЕЖ Analytics.

«Проблема сейчас заключается в том, что нет в законодательстве о закупках четкого регулирования, что такое поставляемый товар»,— объясняет руководитель профильной юридической фирмы «Юарайт» Денис Евдокимов. По его словам, при покупке пожарных датчиков заказчики должны устанавливать нацрежим, однако, когда дело доходит до практики, они выбирают простой путь с подрядными работами, когда датчики становятся «используемым» оборудованием.

Национальный режим гарантирует спрос для отечественных производителей и защищает от демпинга цен со стороны иностранных производителей, отмечают в консорциуме. «Наиболее реальная угроза демпинга — со стороны китайских производителей, так как у них колоссальная финансовая поддержка со стороны государства, что позволяет им продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости. Кроме того, нацрежим — это ключевой стимул для отечественного производителя повышать свою локализацию»,— объясняет представитель консорциума. По словам вице-президента по развитию производства GS Group Федора Бояркова, разница в стоимости отечественной продукции по сравнению с китайской «несущественная»: «Производителей такой продукции в России достаточно, и их цены в рынке».

Кроме того, в октябре 2024 года Минпромторг исключил из списка на параллельный импорт всю противопожарную продукцию (мера вступила в силу в мае 2025 года), но госзаказчики продолжили закупать иностранное оборудование, говорит представитель консорциума. В письме в АП указано, что с начала 2025 года участники рынка направили в ФАС обращения, указав на более 40 случаев нарушения нацрежима, и в результате служба провела более 20 проверок и выявила восемь нарушений. По остальным проверкам служба признала, что заказчик сам может решать, применять нацрежим или нет. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Чтобы исключить двойную трактовку применения нацрежима, ФАС России перенаправила запрос в Минфин, следует из обращения.

В письме говорится, что, согласно позиции министерства, нацрежим применяется только к товарам, которые передаются заказчику и принимаются к бухучету, а описание объекта закупки «должно позволять участнику однозначно определить потребности заказчика». В ФАС “Ъ” сообщили, что заказчик самостоятельно определяет, считать ли товар поставляемым или используемым. В Минфине не ответили “Ъ”.

Соблюдать требования нацрежима «нереально», объясняет собеседник “Ъ” в одном из госучреждений. При составлении проекта будущих работ по замене систем сигнализаций и оповещений проектировщику в таком случае приходится согласовывать каждый отдельный элемент и подбирать отечественное решение, что сильно усложняет составление смет и проектных документаций. «Чаще всего заказчик не имеет в штате специалистов, способных провести эту дополнительную работу, как и дополнительных бюджетов на это»,— добавляет он.

Филипп Крупанин