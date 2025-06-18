Производитель чипов Texas Instruments инвестирует в США $60 млрд

Американская компания Texas Instruments (TI), специализирующаяся на производстве полупроводников, 18 июня объявила, что инвестирует в США более $60 млрд. В частности, компания собирается построить семь предприятий по производству полупроводников в штатах Техас и Юта. В общей сложности это должно создать 60 тыс. новых рабочих мест.

TI назвала это крупнейшей инвестицией в производство базовых полупроводников (foundational semiconductor) в истории США и заявила, что сотрудничество с ней расширяют такие компании, как Apple, Nvidia и SpaceX.

В отличие от некоторых других компаний, таких как Nvidia, которые занимаются производством наиболее современных чипов для ИИ, TI специализируется на производстве базовых полупроводников. Это менее сложные и продвинутые чипы, которые применяются в различных устройствах от смартфонов до автомобилей и медицинского оборудования.

TI стала очередной компанией, сообщившей о значительных инвестициях в США после начала президентства Дональда Трампа. Ранее о многомиллиардных инвестициях заявляли Apple, Qualcomm, General Motors, IBM. В начале июня крупнейший в США производитель чипов на заказ GlobalFoundries сообщил о планах инвестировать в стране $16 млрд, а на прошлой неделе о намерении инвестировать в США $30 млрд заявила компания Micron.

Яна Рождественская