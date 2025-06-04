Производитель полупроводников GlobalFoundries инвестирует в США $16 млрд

Американский производитель полупроводников GlobalFoundries — крупнейший в стране производитель чипов на заказ — собирается в ближайшие годы инвестировать в производство в США $16 млрд. Об этом компания сообщила 4 июня.

GlobalFoundries собирается вложить $13 млрд в расширение существующих заводов в Нью-Йорке и Вермонте, а еще $3 млрд — в исследования и разработки новых технологий в этой сфере. Компания объяснила планы инвестиций стремлением перенести производство важнейших компонентов для ее полупроводников в США, а также ускорить развитие производства чипов для ИИ, спрос на которые сейчас высок.

Генеральный директор компании Тим Брин объяснил перенос производства в США «признанием того, что именно здесь сейчас есть самый большой неудовлетворенный спрос». GlobalFoundries, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Абу-Даби, а штаб-квартира находится в США, стала очередной компанией, сообщившей о значительных инвестициях в стране после начала президентства Дональда Трампа.

Ранее о многомиллиардных инвестициях заявляли Apple, Qualcomm, General Motors. В конце апреля IBM пообещала инвестировать в производство в США $150 млрд.

Яна Рождественская