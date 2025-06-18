Зимний суд

В Астрахани завершено расследование дела о взятке при реконструкции КРК «Октябрь». На скамье подсудимых окажется главный специалист отдела регионального управления по капитальному строительству (УКС) Салман Курбанов. Ранее было возбуждено дело против директора московской подрядной организации «Стройресурс» за дачу взятки и заместителя директора УКСа за получение 500 тыс. руб. По версии следствия, деньги полагались за покровительство при приеме работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Игорь Бабушкин в минувшем марте отчитался о завершении больше половины работ на КРК «Октябрь»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Губернатор Игорь Бабушкин в минувшем марте отчитался о завершении больше половины работ на КРК «Октябрь»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело против главного специалиста отдела регионального управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, он систематически получал взятки — каждая по 80 тыс. руб. — от представителя московской строительной компании «Стройресурс» за попустительство по службе и сокрытие нарушений при реконструкции Киноразвлекательного комплекса (КРК) «Октябрь» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Общая сумма взяток составила не менее 350 тыс. руб., сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Ни следствие, ни поддержавшая обвинение прокуратура имена фигурантов не разглашают. По данным сайта Кировского райсуда, речь идет о Салмане Курбанове. Дело зарегистрировали в суде 11 июня, на рассмотрение судье Ольге Ивановой материалы поступили 16 июня. Дата первого слушания еще не назначена.

Культурно-развлекательный комплекс «Октябрь» (бывший кинотеатр «Модерн» с зимним садом) 1909 года постройки пережил реконструкцию 1970 года и представляет из себя единственный в России кинотеатр с зимним садом. Внесен в региональный реестр памятников культурного наследия (ОКН). В декабре 2016 года в КРК случился пожар, от которого пострадала коллекция экзотических растений вроде многолетних пальм.

Реконструкция КРК «Октябрь», расположенного в историческом центре Астрахани на пересечении улиц Володарского и Молодой Гвардии, началась в сентябре 2022года. УКС и «Стройресурс» заключили контракт на сумму 1,04 млрд руб. в июне 2022 года, сдача объекта ожидалась в IV квартале 2024-го. В октябре 2024 года минстрой Астраханской области пояснил, что сроки реконструкции сдвинулись из-за выявленных скрытых дефектов и разрушений строительных конструкций. Стоимость ее к декабрю 2024 года превысила 2,6млрдруб. Последнее допсоглашение сдвинуло срок сдачи объекта на конец 2026 года.

Сначала реконструкции сменилось руководство УКСа. С осени 2021 по начало 2023 годов капстроем руководил Александр Дарьянов. При этом, по данным прокуратуры, взятки главный специалист брал с июля по ноябрь 2024 года, когда госучреждение возглавлял уже Андрей Сидоров.

На текущий момент данных о расторжении контракта нет. Согласно «Госзакупкам», ООО «Стройресурс» выполнил работы на 650 млн руб., а получил 1,5 млрд, но заплатил 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение условий.

ООО «Стройресурс» учреждено в 2003 г. в Москве, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит предпринимателям Станиславу Маслакову и Евгению Луговитину и является основным их активом: выручка за прошлый год составила 361 млн руб., а прибыль — 7,1 млн руб. Гендиректор «Стройресурса» господин Луговитин напрямую или через ООО «Стройресурс» контролирует ряд компаний: единственный учредитель ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия, торговля стройматериалами, оборот 95 млн руб.), ООО «СтройЮг» (строительство, оборот 195 млн руб.), а также владеет 75% ООО «Нурмерс» (Калмыкия, строительство, гендиректор — Луговитин Даниил Евгениевич). Вместе со Станиславом Маслаковым Евгений Луговитин владеет ООО «Сервистемпстрой». Совокупная стоимость перечисленных активов составляет порядка 60 млн руб. «Стройресурс» участвовал в роли поставщика в девяти государственных закупках на сумму почти 7 млрд руб., среди подрядов — реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб., которая успешно завершилась, а также завершение реконструкции Пензенского цирка за 1,9 млрд. Последний контракт «Росгосцирк» и «Стройресурс» заключили в ноябре 2018 года, но заказчик расторг его в одностороннем порядке в декабре 2023-го.

Реконструкция «Октября» стала поводом для целого ряда уголовных дел. Впервые о возможном криминале СУ СКР написало 29 апреля 2025 года. Тогда сообщалось, что замдиректора УКСа подозревают в получении от представителя «Стройресурса» 500 тыс. руб. за покровительство при строительном контроле. «Полученными денежными средствами фигурант уголовного дела распорядился по собственному усмотрению. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области»,— сообщили в СКР.

5 мая следователи рассказали, что главный специалист отдела капитального строительства и ремонта якобы получил от подрядчика не менее 400 тыс. руб.22 мая под следствие попал уже неназванный представитель «Стройресурса», который якобы заплатил главному специалисту отдела 350 тыс. руб. за подписи на актах приема-передач (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) (до 12 лет лишения свободы).

30 мая сообщили, что фигурантом дела о посредничестве в передаче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) стал некий представитель подрядчика— он передал 500 тыс. руб. замдиректора УКСа.11 июня в даче взятки заподозрили директора «Стройресурса». Теперь до суда дошло дело главного специалиста отдела. Адвокат господина Курбанова Андрей Данилов отказался от комментариев.

Нина Шевченко, Никита Маркелов