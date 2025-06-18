Форум полнится ожиданиями

Усиленные меры безопасности парализовали работу петербургского такси в первый день ПМЭФ. Из-за проблем со связью водители не могут получить заказы и ориентироваться по навигатору, сообщают участники деловых мероприятий. Цены на услуги такси в район аэропорта Пулково взлетели до 600-700 руб. за три километра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О так называемом нулевом дне форума из Санкт-Петербурга рассказал шеф-редактор “Ъ FM” Александр Рассохин: «Ожидаемо основные события пройдут в четверг и пятницу, в том числе пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Однако гости уже приезжают, здесь несколько павильонов, где можно увидеть стенды СМИ и различных предприятий. Пожалуй, один из самых впечатляющих у ВЭБ.РФ, он создан из нескольких тысяч светодиодов, поэтому получается целое мультимедийное шоу. Также здесь представлены регионы. Одним, наверное, из самых ярких стал стенд Башкортостана — гигантских масштабов желтый медведь в броне, вокруг которого кружат дроны в виде пчел. Запоминающимся экспонатом стали получившие популярность игрушки Labubu, но с изображениями российских политиков, в том числе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и секретаря президента Дмитрия Пескова.

Конечно, гостей много, но я думаю, что завтра будет гораздо больше, много иностранцев. Мимо проходила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сразу же к ней подбежали журналисты. Вопросы касались главным образом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и реакции G7. Ожидаемо, что позицию "Группы семи" Мария Владимировна раскритиковала. Я пообщался с некоторыми жителями Петербурга, и те люди, которые живут на юге города либо работают там, говорят, что сегодня очень большие проблемы со связью. Они на отдалении от "Экспофорума", тем не менее что-то мешает связи.

В этом году на площадке работает восемь ресторанов, четыре кафе, две уличные зоны с едой и напитками. Комплексный обед стоит 6,5 тыс. руб., например, если говорить о горячем. На выбор филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, рубленый бифштекс с луковым мармеладом и печеным картофелем или филе семги с фисташками, спаржей гриль и печеной свеклой. Что касается алкогольных напитков, здесь также проводится и дегустационная сессия. Самый дорогой ресторан в этом году — "Варево": коньяк Hennessy, например, стоит 110 тыс. руб., ассорти морепродуктов 27 тыс. руб., пельмени из косули 3,2 тыс. руб.».

В деловой программе форума запланировано более 150 сессий, в которых примут участие около 1 тыс. спикеров и модераторов. Еще больше событий и людей будут участвовать в неформальной части ПМЭФ. Соцсети бизнесменов и чиновников уже заполнились фотографиями и видео с деловых дискуссий и встреч. “Ъ FM” узнал, чего ждут от глобального бизнес-нетворкинга его участники.

Партнер консалтинговой компании «Яков и партнеры» Максим Болотских: «Мы воспринимаем ПМЭФ не только и не столько как место для заключения сделок, но прежде всего как возможность лучше понять то, как трансформируется экономическая повестка, на что делают ставку крупнейшие игроки рынка, как меняются приоритеты, в том числе в госуправлении. Для нас форум — это место для кристаллизации смыслов и стратегий, которые будут определять развитие экономики в ближайшие годы». Генеральный директор МТС Live Михаил Минин: «Мы рассматриваем Петербургский международный экономический форум как важную площадку для прямого диалога с представителями власти и потенциальными инвесторами. Какие вопросы мы хотим поднять? Во-первых, мы говорим о снижении рисков в сфере развлекательных проектов, связанных с венчурностью культурной и креативной индустриях, о минимизации финансовых рисков, в том числе по возврату средств в случае отмены и так далее. Сегодня у нас будет важное подписание, направленное на развитие культурной инфраструктуры страны. Помимо этого соглашения, мы также в секции о рисках культурной индустрии будем говорить о привлечении внимания инвесторов». Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков: «У форума фиксированные даты. Это помогает всем компаниям быстрее договариваться и согласовывать новые партнерства. Для нас день начался с важной яркой вехи: утром мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве с нашим российским чемпионом на рынке производства легковых автомобилей — АвтоВАЗом. Компания начнет передавать данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в наш сервис истории автомобилей "Автотека". Кроме того, будет проведена интеграция сервиса "Авито Селект" и программы сертифицированных автомобилей с пробегом бренда Lada». Вице-президент группы компаний «Страна Девелопмент» Андрей Басов: «Мы можем посмотреть новые подходы к девелопменту. Мы можем обсудить с партнерами дальнейшее развитие с точки зрения приобретения земельного банка для компании, где мы можем и себя показать, поэтому для нас это не просто площадка, где можно поговорить, а место, где можно найти что-то новое».

Сегодняшний день работы экономического форума посвящен малому и среднему предпринимательству. Для участников даже ввели специальный тариф на посещение деловых мероприятий в этот день — 66 тыс. руб. При этом цена за бейдж на все дни форума составляла 1-1,5 млн руб.

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Юлия Савина