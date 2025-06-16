Вечеринки бизнесу на пользу

Билеты на вечеринки не достать, машины бронировать поздно — в преддверии Петербургского международного экономического форума бизнес готовится принимать гостей. Наиболее многочисленные делегации ожидают из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Омана Казахстана. В форуме примут участие более 600 спикеров, включая российских губернаторов и министров. Однако кроме деловой программы, гостей ждут и неформальные встречи. Свои мероприятия планируют госкорпорации, банки и крупнейшие частные компании. Есть ли спрос на частные вечеринки? И сколько стоит VIP-сервис во время форума? Разбиралась Юлия Савина.

Приглашения на закрытые приемы ищут по списку, который в 2025 году в Telegram-канале «Дубай. Report» опубликовала компания Felix Ferro, собравшая все топовые встречи от арт-коктейлей до гала-ужинов с афтерпати в караоке-клубах или на лодках. Здесь не только артисты, но и звезды спорта. Хедлайнер одной из премий — Александр Овечкин. Вечерний график ПМЭФ иногда важнее дневных деловых активностей, говорит придумавший этот неформальный бюллетень основатель юридической компании Alibi.ru Виталий Корзун: «Это история "своим для своих", дружеский список, который неожиданно превратился в социальный феномен и огромное явление.

Кто-то на одном из форумов нашел ключевого партнера, кто-то сделал важную вещь для России или для своего бизнеса, а кто-то и судьбу встретил. Президент России Владимир Путин несколько лет назад сказал на пленарном выступлении, что неформальные контакты между участниками форума не менее важны, чем его работа на полях дневных».

В дни форума билеты на культурные события дорожают, однако на спросе это не отражается. Например, попасть на концерт исполнительницы Zivert можно, заплатив от 60 тыс. руб. до 130 тыс. руб. Все билеты распроданы задолго до мероприятия, говорит директор по маркетингу и коммуникациям площадки «БОР 812» Влад Бойко: «Продажи мы открыли в конце апреля, и сейчас у нас sold out. Интерес к мероприятию ежегодно стабильный, высокий. Все-таки концерт пройдет под открытым небом, и это большое преимущество.

Это не просто выступление Zivert, а полноценный вечерний формат продолжительностью четыре-пять часов с живой музыкой, гастрономией, атмосферой загородного клуба. Такие события все-таки требуют планирования. Спрос очень высокий, а количество мест, как всегда, ограничено».

Забронировать место в ресторанах еще можно, однако в некоторые места только через консьерж-сервисы. Стоимость ужина во время форума будет в несколько раз дороже, чем в обычные дни, констатирует руководитель Федерации ревизоров гостеприимства Галина Драгни: «Действительно, идет повышенная загрузка, увеличение среднего чека. В некоторых заведениях цены вырастают в три раза. Депозиты в среднем от 10 тыс. руб., а средний чек во время форума в некоторых заведениях достигает 80-90 тыс. руб. на человека. Есть рестораны, которые специально для гостей форума разработали меню, состоящие из сетов».

Передвигаться на площадках ПМЭФ можно только на аккредитованных автомобилях и подать заявку нужно до 17 июня. Однако рассматривают запросы три дня, поэтому забронировать личный автомобиль уже почти невозможно, рассказала директор по развитию петербургской компании по аренде премиальных автомобилей Елена Вазюлина: «На территорию ПМЭФ запускают только аккредитованные автомобили, иначе придется идти где-то около километра. Если мы говорим о премиальном сервисе, то те же Mercedes E-класса идут от 300 тыс. руб. и выше в зависимости от количества часов. Ежегодно спрос очень разный. Например, Mercedes Sprinter — до 19 мест, а V-класс — от пяти до семи. Sprinter, по ним есть особенность, потому что такие автомобили в первую очередь распродаются, их практически уже нет на рынке».

Деловая программа форума настолько обширна, что в двух дискуссиях пригласили принять участие 12-летнюю исполнительницу хита «Сигма Бой» Марию Янковскую. Она расскажет бизнес-сообществу про экономику хайпа. В этой же сессии примет участие и балерина Анастасия Волочкова.

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Юлия Савина