Трамп: Иран предлагает США провести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы вышли на связь с США и предложили провести переговоры в Белом доме, передает агентство Reuters. Он не привел конкретики, когда могут состояться такие контакты, однако заявил, что некие важные события могут произойти уже на следующей неделе, «если не раньше».

«Иран вышел на связь,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Reuters). — Я сказал, что уже очень поздно. Но никогда не поздно».

«У Ирана много проблем. Посмотрим, что будет, еще ничего не закончено»,— добавил он, подчеркнув при этом, что в настоящее время Иран находится совсем в ином положении, нежели неделю назад.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана. Израильские власти считают, что Тегеран скрытно ведет разработку ядерного оружия и преуспел в этом. Целями операции Израиля стали атомные объекты, военное руководство, ведущие ядерные физики, авиабазы, системы ПВО. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Анастасия Домбицкая