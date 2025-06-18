Сотрудники ФСБ проверяют фонды, связанные с поддержкой участников СВО

В Фонде развития культурно-патриотического воспитания и помощи ветеранам боевых действий «Патриот» сегодня, 18 июня, прошла проверка с осмотром документов. Сотрудники ФСБ опросили директора фонда, ветерана войны в Афганистане Юрия Модина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Кроме оказания помощи ветеранам фонд также занимается рекрутингом нижегородцев для участия в специальной военной операции. Однако к «Патриоту» вопросов нет — силовиков интересовала деятельность некоторых контрагентов фонда, которые заключали с ним договоры, рассказал Юрий Модин, отвечая на вопросы «Ъ-Приволжье».

Добавим, что в мае чекисты на протяжении нескольких дней проводили проверку и опросы в «Доме народного единства» (ДНЕ). Эта проправительственная некоммерческая организация централизованно занимается сбором гуманитарной помощи для доставки в зону СВО, а одноименный Фонд народного единства собирает пожертвования с нижегородского бизнеса в целях поддержки военнослужащих.

В областном правительстве по поводу визита силовиков в ДНЕ сообщили лишь, что проводились «совместные мероприятия» со спецслужбой. В нижегородском УФСБ не комментируют, с чем именно связаны эти проверки.

Иван Сергеев