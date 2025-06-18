Число абортов в Вологодской области снизилось на 90% с 2024 года

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 2024 года число абортов в региона уменьшилось более чем на 90%. В частности, за май прошлого года было сделано 138 операций, за май 2025-го — всего девять.

«Мы намерены каждый месяц понижать этот показатель для того, чтобы свести к нулю, конечно, за исключением медицинских показаний и криминальных действий в отношении женщин»,— сказал господин Филимонова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит «РИА Новости».

Он также сообщил, что за последние десять лет в регионе на 50 тыс. сократилось число женщин в фертильном возрасте. «Регион гигантский, 144,5 тысячи квадратных километров, при этом мы теряем по 8,5 тысячи человек в год»,— добавил губернатор.

В Вологодской области лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. В 2022 году они провели 2378 прерываний беременности, в 2023-м — 1709, в 2024-м — 1505. Но в феврале 2025 года Георгий Филимонов призвал руководителей клиник «полностью отказаться» от лицензий на аборты. Он добавил, что «исключениями» могут быть «медицинские противопоказания и беременность после преступных действий в отношении женщин».

В том же месяце депутат Госдумы Алексей Канаев (ЕР) обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить медучреждения региона на случаи незаконных отказов в проведении абортов. Последовавшая прокурорская проверка выявила шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» и один случай «необоснованного направления на процедуру в другое медучреждение».

Полина Мотызлевская