Из свежей почты

Вика Фадеева, 14 лет, симптоматическая эпилепсия, требуется лечение. 212 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 39 тыс. руб.

У Вики эпилептические приступы начались почти с самого рождения. Дочка развивалась с задержкой, приступы то возобновлялись, то отступали, лечение помогало лишь на время. Я узнала про московский Институт медицинских технологий (ИМТ), Вика прошла там курс лечения. Приступы стали реже. Но в последнее время состояние дочки вновь ухудшилось, она почти не видит, не говорит, не ходит. Мечтаем снова попасть в ИМТ, но оплатить лечение я не в силах. Пожалуйста, помогите! Светлана Фадеева, Ульяновская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вике требуется обследование и продолжение восстановительного лечения. Нужно скорректировать двигательные нарушения, активизировать развитие моторики и речи».

Есения Шангина, 9 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 171 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 32 тыс. руб.

Меня с первых дней жизни дочки тревожила форма ее головы: слишком выпуклый лоб, вытянутый затылок. Врачи поликлиники тоже обратили на это внимание и направили нас к нейрохирургу. Он диагностировал преждевременное сращение теменного шва, сказал, что нужна операция, иначе сросшиеся кости будут препятствовать росту мозга, а это очень опасно. Оперировали Есению в Москве по госквоте. Теперь, чтобы сохранить результат операции, надо носить ортопедический шлем. Но его изготовление стоит дорого и в квоту не входит. У меня нет таких денег. Помогите! Елена Пилипчак, Ханты-Мансийский АО

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «После операции Есении требуется коррекция формы головы с применением краниальных шлемов-ортезов. Голова приобретет анатомически правильную форму, девочка будет нормально развиваться».

Аня Ачарова, 6 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 254 170 руб.

Внимание! Цена лечения 555 170 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 260 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 41 тыс. руб.

Аня родилась с тяжелым пороком развития позвоночника — Spina bifida, у нее была нарушена подвижность и чувствительность ног. Но дочка оказалась бойцом! В год она упорно пыталась вставать на ножки, ей изготовили фиксаторы для стоп. В последнее время стопы стали сильно подворачиваться, без фиксаторов Аня не может стоять и ходить. Мы обратились в ярославскую клинику к доктору Максиму Вавилову, который успешно помогает деткам с такими проблемами. Ане нужна реконструктивная операция на обеих стопах. Но операция платная и очень дорогая, у меня таких денег нет. Мария Шавырина, Калужская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Ане необходимо хирургическое лечение — реконструкция заднего и среднего отделов стоп. Надеемся, что в результате девочка сможет уверенно ходить».

Наташа Ламбина, 16 лет, последствия травмы позвоночника, требуется реабилитация. 258 637 руб.

Внимание! Цена реабилитации 556 637 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 235 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тюмень» соберут 38 тыс. руб.

Когда Наташе было одиннадцать лет, случилась беда: дочка упала с большой высоты, получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, была парализована. Наташу прооперировали, она прошла лечение в Тюмени и в московской клинике. Мы делаем массаж и гимнастику, но дочке нужна более интенсивная реабилитация. Нам рекомендовали московский центр «Преодоление», где доктора успешно работают с последствиями таких травм. Прошу, помогите оплатить лечение! Алена Юрина, Тюменская область

Невролог, руководитель детского отделения реабилитационного центра «Преодоление» Татьяна Петерс (Москва): «У Наташи после тяжелой травмы позвоночника возникли серьезные двигательные нарушения. Девочка прошла восстановительное лечение, уже многого добилась. Для закрепления обретенных навыков и увеличения самостоятельности ей необходима активная медицинская реабилитация».

Почта за неделю 13.06.2025 — 19.06.2025

Получено писем — 57

Принято в работу — 38

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0