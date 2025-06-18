В Удмуртии ограничили работу мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета ввели в Удмуртии в связи c усилением мер безопасности, сотовая связь и Wi-Fi продолжат работу. Об этом сообщил председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своем Telegram-канале.

Господин Шуткин написал, что ограничения вводятся на «неопределенное время». Он уточнил, что отключения коснутся жителей нескольких районов республики. Конкретные районы он не назвал.

Андрей Шуткин посоветовал жителям пользоваться Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу он рекомендовал подключить проводной интернет для работы терминалов оплаты.

Екатерина Отрашкевич