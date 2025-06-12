Пожар в квартире на проспекте Шаумяна стал причиной гибели петербурженки

Жительница Санкт-Петербурга погибла при квартирном пожаре в жилом доме на проспекте Шаумяна. Площадь возгорания составила два кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили вызов по происшествию в 14:11. В Красногвардейском районе возник огонь в двухкомнатной квартире. Спустя полчаса специалисты потушили жилье.

На месте работали 15 сотрудников ведомства. Женщину спасти не удалось.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека попали в больницу в результате квартирного пожара на Льва Мациевича.

Татьяна Титаева