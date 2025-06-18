На Кубани за пять лет число оправдательных приговоров увеличилось в три раза

За последние пять лет на Кубани районные суды вынесли 68 оправдательных приговоров, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Согласно статистике Краснодарского краевого суда, половина всех оправдательных приговоров (33) была отменена после обжалования и направлена на новое рассмотрение, два возвращены прокурору, остальные оставлены без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Если сравнивать статистику по годам, то большая часть оправдательных приговоров была вынесена кубанскими судами в 2021 году — 20, меньше всего — в 2020 году — пять.

В 2024 году суды вынесли 17 оправдательных приговоров в отношении 19 лиц, из которых десять были отменены и направлены на новое рассмотрение, девять оставлены без изменений. В 2023 году было вынесено 16 оправдательных приговоров, из которых десять были отменены и направлены на пересмотр, два возвращены прокурору, восемь оставлены без изменений.

В первом полугодии 2025 года в краевой суд на обжалование поступило четыре оправдательных приговора, два отменены и направлены на пересмотр, одно дело прекращено.

Среди оправданных лиц были обвиняемые в убийстве, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и т. д.

Наталья Решетняк