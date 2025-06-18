В Уфе закрыли незаконный контактный зоопарк

По требованию прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы прекращена деятельность контактного зоопарка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. руб. за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ) и нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).

Проверка надзорного ведомства установила, что у предпринимателя не было лицензии, а также ветеринарных свидетельств о состоянии здоровья животных.

По данным «Ъ-Уфа», контактный зоопарк — «Страна обезьян и пушистиков» в ТЦ «Меркурий».

Майя Иванова