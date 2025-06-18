Экс-главную медсестру удмуртского онкодиспансера арестовали по делу о взятке

Бывшую главную медсестру республиканского клинического онкодиспансера арестовали по делу о получении взятки в крупном размере группой лиц (ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что она, работая главной медсестрой, совместно с главврачом онкодиспансера получила взятку от коммерческой организации, занимающейся поставкой медоборудования, за лоббирование заключения с больницей контрактов и общее покровительство.

Противоправная деятельность пресечена УФСБ по Удмуртии. дальнейшее расследование ведет региональное СУ СК. Фигурантку поместили в СИЗО до 25 июля. Подсудимая и ее адвокат просили ограничиться домашним арестом.

Напомним, ранее суд поместил в СИЗО экс-главврача онкодиспансера Виктора Заварзина. Следствие считает, что взятка была получена с января 2023-го по апрель 2025 года. Также сообщалось о задержании одного из подчиненных экс-руководителя больницы. Максимальный срок по предъявленной фигурантам статье — до 12 лет лишения свободы.