Российские саночники пропустят Олимпиаду-2026

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации. Таким образом, атлеты не смогут принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Решение было принято на 73-м конгрессе FIL, который прошел в финском Тампере. За продолжение отстранения российских саночников проголосовали 24 делегата, против — 8.

На прошлой зимней Олимпиаде, состоявшейся в 2022 году в Пекине, Татьяна Иванова, выступая под флагом Олимпийского комитета России, взяла бронзу в состязании женщин на одноместных санях.

В марте 2022 года FIL отстранила российских саночников от участия в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова