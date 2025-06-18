«Мясофорния» создаст в Ленобласти кластер по выращиванию свиней за 22,7 млрд рублей

Компания ООО «УК "Мясофорния"» планирует создать в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции. Соответствующее соглашение в ходе работы «нулевого» дня ПМЭФ-2025 подписали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей компании Сергей Подчувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предполагается, что на первом этапе инвестпроекта компания построит в двух районах Ленобласти шесть свиноферм, центр производства семени и комбикормовый завод общей мощностью 56 тыс. тонн свинины в год.

Реализация проекта создаст 375 рабочих мест на первом этапе и около 1,1 тыс. при выходе на полную мощность. Объем инвестиций в первый этап проекта составит 22,73 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках ПМЭФ-2025 правительство Ленобласти подписало соглашение на 450 млн рублей со всеволожским производителем коробов из гофрокартона — заводом «Каппа Рус».

Андрей Цедрик